В России возобновили работу сразу шесть аэропортов

Шесть российских аэропортов возобновили работу после снятия временных ограничений, заявил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, речь идет о воздушных гаванях Волгограда, Геленджика, Казани, Краснодара, Ульяновска и Чебоксар.

Аэропорты Волгоград, Геленджик, Казань, Краснодар (Пашковский), Ульяновск (Баратаевка), Чебоксары — сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Кореняко уточнил, что в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли три самолета, выполнявших рейсы в Самару, а также один самолет, совершавший полет в Волгоград. Он напомнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что аэропорт Аликанте на востоке Испании временно закрыли из-за неизвестного беспилотника. Из-за инцидента девять самолетов не могли приземлиться в воздушной гавани. На место происшествия прибыли полицейские, но БПЛА найти не удалось.

До этого стало известно, что летевший из Калининграда в Екатеринбург самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Кирове из-за ухудшения здоровья пассажира. На борту воздушного судна находился 121 пассажир и пять членов экипажа. Мужчину спасти не удалось.