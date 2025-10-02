Глава Роскосмоса назвал сроки запуска низкоорбитальной спутниковой связи

Низкоорбитальную спутниковую связь планируется запустить к 2027 году, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на конференции SATCOMRUS 2025. Он отметил, что сначала заработают 325 спутников, первые 16 аппаратов отправят в космос в декабре этого года, передает РИА Новости.

К 2027 году планируется запуск полноценного коммерческого сервиса, — сказал Баканов.

Ранее глава Роскосмоса заявил, что Россия уже в скором времени обзаведется собственным терминалом спутниковой связи. Это будет аналог разработанной компанией SpaceX системы под названием Starlink. В свою очередь главный редактор журнала «Экспертный союз» Александр Пылаев отметил, что российские стратосферные платформы могут стать дешевой альтернативой Starlink для решения национальных задач.

До этого Баканов рассказал, что Россия успешно вывела на орбиту навигационный спутник системы ГЛОНАСС в ходе запуска с космодрома Плесецк. По его словам, предыдущий запуск был посвящен выводу грузового корабля для обеспечения Международной космической станции.