02 октября 2025 в 11:00

Бесподобное тесто: без разрыхлителя и дрожжей. Часто пеку этот пирог! Яблочные завитки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это тесто я открыла для себя случайно, когда нужно было срочно испечь пирог, а разрыхлителя под рукой не оказалось. Оказалось, что без него можно легко обойтись! Тесто получается тонким, пластичным и идеально держит форму этих забавных яблочных завитков. Оно не требует отдыха в холодильнике и раскатывается за секунды. А яблочные завитки не только красиво выглядят, но и равномерно пропекаются. Теперь это мой любимый рецепт, когда хочется быстрого, но впечатляющего угощения.

Нам понадобится: 2 стакана муки, 150 г холодного сливочного масла, 1 яйцо, 3 ст. л. сахара, щепотка соли, 3 яблока, 1 ч. л. корицы. Масло нарезаем кубиками, смешиваем с мукой и растираем в крошку.

Добавляем яйцо, сахар и соль. Быстро замешиваем тесто руками. Яблоки очищаем от кожуры, натираем на крупной терке и смешиваем с корицей.

Тесто раскатываем в прямоугольный пласт толщиной 3-4 мм. Равномерно распределяем яблочную начинку. Аккуратно сворачиваем рулетом, нарезаем на порционные кусочки толщиной 3-4 см. Выкладываем на противень и выпекаем 25 минут при 180 °C.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

