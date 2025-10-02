Стало известно, как «цифровая стройка» повлияет на расходы россиян

Внедрение цифровых технологий в строительный процесс, или так называемая цифровая стройка, может снизить счета за коммунальные услуги, заявил NEWS.ru эксперт в строительстве и тематике «Умный город», бизнесмен Роман Власов. Кроме того, по его словам, информационные модели помогут россиянам избежать дополнительных расходов на устранение ошибок застройщиков.

Если раньше строительство дома выглядело как череда бумажных чертежей и споров сметчиков, то сейчас все чаще начинается на экране компьютера. Новый дом сегодня сначала рисуют в трехмерной цифровой модели, где каждая стена, труба или провод показаны так, как они будут в реальности. Таким образом, все недочеты можно поправить еще на компьютере. Для жильцов это означает не только меньше затянувшихся ремонтов, но и прямую экономию: когда устраняют ошибки заранее, можно избежать личных затрат. Плюс современные проекты сразу закладывают более экономичное отопление и вентиляцию, что снижает счета за «коммуналку», — пояснил Власов.

Он подчеркнул, что использование цифровой модели и официальных цен из ФГИС ЦС уменьшает желание увеличивать смету и откладывать работы на переделки. По словам бизнесмена, это положительно влияет на бюджет и сроки выполнения задач.

Информационные модели теперь обязательны при проектировании многоквартирных домов и жилья в комплексной застройке. Архитекторы и инженеры должны предоставить цифровую модель, без нее экспертиза не пропустит проект дальше. С 2025 года цифровая документация расширяется и на малоэтажные дома в жилых кварталах, — заключил Власов.

