Знаменитый французский яблочный пирог: необычная выпечка из слоеного теста

Готовим вместе с NEWS.ru тарт-татен — яблочный пирог, который пользуется популярностью во Франции. Особенность в том, что он перевернутый. Ингредиенты: 1,2 кг твердых яблок, 160 г сахарного песка, 80 г сливочного масла, готовое слоеное тесто.

Для яблочного пирога чистим фрукты, нарезаем крупными дольками, сбрызгиваем лимоном. В подходящей для духовки форме расплавить сахар до состояния янтарной карамели, ввести масло, добиться однородности.

Плотным слоем выложить фруктовые дольки и прогреть на конфорке 12–15 минут для карамелизации. Укрыть фруктовую основу тестовым пластом, подвернув излишки внутрь. Отправить яблочный пирог в духовой шкаф, разогретый до 190 градусов, на 25–30 минут. Затем охладите (8–10 минут) и аккуратно переверните выпечку на плоское блюдо.

