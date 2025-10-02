Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 09:04

Знаменитый французский яблочный пирог: необычная выпечка из слоеного теста

Знаменитый французский яблочный пирог: необычная выпечка из слоеного теста Знаменитый французский яблочный пирог: необычная выпечка из слоеного теста Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим вместе с NEWS.ru тарт-татен — яблочный пирог, который пользуется популярностью во Франции. Особенность в том, что он перевернутый. Ингредиенты: 1,2 кг твердых яблок, 160 г сахарного песка, 80 г сливочного масла, готовое слоеное тесто.

Для яблочного пирога чистим фрукты, нарезаем крупными дольками, сбрызгиваем лимоном. В подходящей для духовки форме расплавить сахар до состояния янтарной карамели, ввести масло, добиться однородности.

Плотным слоем выложить фруктовые дольки и прогреть на конфорке 12–15 минут для карамелизации. Укрыть фруктовую основу тестовым пластом, подвернув излишки внутрь. Отправить яблочный пирог в духовой шкаф, разогретый до 190 градусов, на 25–30 минут. Затем охладите (8–10 минут) и аккуратно переверните выпечку на плоское блюдо.

Ранее NEWS.ru писал, как готовить котлеты по-балкански.

общество
кулинария
рецепты
пироги
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как «Цифровая стройка» повлияет на расходы россиян
Школьник просидел всю ночь в холодной яме и попал в больницу
Адвокат назвал иск против Пугачевой необоснованным
В РПЦ раскрыли, с кем на самом деле «беседует» Навроцкий в загробном мире
В Минобороны России сообщили о поражении важных целей на Украине
Джамшут из «Наша Russia» будет учить актерскому мастерству в Дубае
Стоматолог перечислила тревожные причины кровоточивости десен
Жительница Финляндии отправилась под суд из-за перекормленного лабрадора
Глава Свердловской области Паслер нашел замену арестованному Чемезову
«Это клевета»: Дочь Талызиной прокомментировала скандал с наследством отца
В Кремле раскрыли, о чем на самом деле говорят итоги выборов в Молдавии
Кинолог оценил идею запретить содержание собак опасных пород в квартирах
Песков оценил позицию Санду по российским войскам в Приднестровье
Стала известна причина смерти главреда «Вечерней Москвы»
В Кремле сообщили, что Трамп до сих пор не дал ответ по ДСНВ
В Кремле высказались о бензиновом ажиотаже в России
В Кремле ответили на сообщения о передаче Украине данных для ударов по РФ
Песков заявил, что РФ должным образом ответит на передачу ВСУ Tomahawk
Котлино, Северск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 октября
В Кремле подтвердили участие Путина в G20
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный
Общество

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.