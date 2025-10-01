Кебапчета по-балкански: подсмотрели рецепт котлет из фарша у болгаров

Кебапчета — классика болгарской кухни. Как готовить котлеты на сковороде — на NEWS.ru. Ингредиенты: фарш — 600 г (говядина + свинина), лук репчатый — 1 головка (100 г), чеснок — 2 зубчика (10 г), яйцо куриное — 1 шт. (категория С1), сухари панировочные — 25 г, соль, перец — по вкусу, молотый тмин — по желанию, растительное масло.

Котлетки по-балкански готовим так: измельченные лучок, чесночек мешаем с мясом, яйцом, сухарями для панировки и приправами. Месите интенсивно 5–7 минут.

Уберите будущие котлеты из фарша под пищевую пленку в холодильник на полчасика. Сформируйте цилиндрические котлетки длиной 6–8 см диаметром 2–2,5 см. Чтобы масса не прилипала к рукам, смачивайте ладони водой. Обжаривайте котлеты на сковороде 4–5 минут с каждой стороны.

