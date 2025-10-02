Луковая лепешка — элементарна в приготовлении: заменит хлеб и основу для пирогов и пиццы

Луковая лепешка в духовке — это элементарное в приготовлении, но невероятно вкусное блюдо. Лепешка идеально подходит как самостоятельная закуска, заменяет хлеб или может служить основой для пирогов и пиццы.

Рецепт: нарежьте 3 крупные луковицы тонкими полукольцами и обжарьте на смеси сливочного и растительного масла до мягкости и легкой карамелизации, посолите, добавьте щепотку сахара и черного перца. Для теста смешайте 200 г муки, 100 мл кефира, 1 яйцо, 1/2 ч. л. соды и соли. Раскатайте тесто в круглую лепешку толщиной около 1 см, переложите на противень, застеленный пергаментом. Равномерно распределите лук по всей поверхности, отступая 2 см от краев. Загните края теста, формируя бортик. Смажьте лепешку взбитым яйцом и выпекайте при 200 °C 20–25 минут до золотистого цвета.

Вкус лепешки поражает гармонией: нежное, слегка кисловатое тесто контрастирует со сладковатым карамелизованным луком, а хрустящие края добавляют приятную текстуру. Лепешка хороша и горячей, и холодной, а ее приготовление занимает минимум времени и усилий.

