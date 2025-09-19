Пицца на жидком тесте: тонкая, хрустящая, без возни с замесом — быстрый рецепт

Пицца на жидком тесте — это суперрешение для тех, кто хочет получить тонкую хрустящую основу без возни с замесом. По этому быстрому рецепту тесто замешивается ложкой за 2 минуты, и вы можете добавлять любые начинки.

Вкус этой пиццы — это хрустящая корочка снизу, пористая структура внутри и идеальное сочетание томатного соуса, расплавленного сыра и ваших любимых топпингов.

Рецепт: для теста смешайте 200 мл кефира, 1 яйцо, 150 г муки, ½ ч. л. соды и щепотку соли. Вылейте массу на разогретую сковороду с маслом, сразу добавьте соус, начинку (колбасу, овощи) и обильно посыпьте сыром. Готовьте под крышкой на среднем огне 10–12 минут.

Секрет успеха — не переворачивать пиццу и дать сыру полностью расплавиться. Подавайте сразу — это блюдо станет спасением и вашим любимчиком.

