12 октября 2025 в 08:00

Готовим быструю пиццу без раскатки: нежное тесто на сметане, а начинка по вкусу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим быструю пиццу без раскатки теста! Идеально, когда хочется домашней выпечки без лишних хлопот. Нежное тесто на сметане и щедрая сырная шапка создают идеальное сочетание. Всего 10 минут на подготовку — и ароматная пицца с хрустящей корочкой уже на вашем столе.

Ингредиенты

  • Сметана — 7 ст. л.
  • Майонез — 3 ст. л.
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 5 ст. л.
  • Сыр моцарелла — 200 г
  • Колбаса вареная — 150 г
  • Помидоры — 2 шт.
  • Перец болгарский — 1 шт.
  • Маслины — 50 г
  • Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Орегано — 0,5 ч. л.

Приготовление

  1. Взбейте яйца со сметаной и майонезом до однородности. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и солью, перемешайте до консистенции густой сметаны. Выложите тесто на противень, застеленный пергаментом, и равномерно распределите ложкой.
  2. Сверху выложите нарезанные кубиками колбасу, помидоры, перец соломкой и маслины. Посыпьте тертой моцареллой и орегано. Выпекайте 20–25 минут при 190 °C до золотистого края и расплавленного сыра.

Ранее мы готовили оладьи-пиццу на скорую руку! Готовятся за 15 минут и заменяют целую пиццу.

