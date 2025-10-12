Готовим быструю пиццу без раскатки: нежное тесто на сметане, а начинка по вкусу

Готовим быструю пиццу без раскатки: нежное тесто на сметане, а начинка по вкусу

Готовим быструю пиццу без раскатки теста! Идеально, когда хочется домашней выпечки без лишних хлопот. Нежное тесто на сметане и щедрая сырная шапка создают идеальное сочетание. Всего 10 минут на подготовку — и ароматная пицца с хрустящей корочкой уже на вашем столе.

Ингредиенты

Сметана — 7 ст. л.

Майонез — 3 ст. л.

Яйца — 2 шт.

Мука — 5 ст. л.

Сыр моцарелла — 200 г

Колбаса вареная — 150 г

Помидоры — 2 шт.

Перец болгарский — 1 шт.

Маслины — 50 г

Разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Орегано — 0,5 ч. л.

Приготовление

Взбейте яйца со сметаной и майонезом до однородности. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и солью, перемешайте до консистенции густой сметаны. Выложите тесто на противень, застеленный пергаментом, и равномерно распределите ложкой. Сверху выложите нарезанные кубиками колбасу, помидоры, перец соломкой и маслины. Посыпьте тертой моцареллой и орегано. Выпекайте 20–25 минут при 190 °C до золотистого края и расплавленного сыра.

Ранее мы готовили оладьи-пиццу на скорую руку! Готовятся за 15 минут и заменяют целую пиццу.