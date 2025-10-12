Готовим быструю пиццу без раскатки: нежное тесто на сметане, а начинка по вкусу

Готовим быструю пиццу без раскатки теста! Идеально, когда хочется домашней выпечки без лишних хлопот. Нежное тесто на сметане и щедрая сырная шапка создают идеальное сочетание. Всего 10 минут на подготовку — и ароматная пицца с хрустящей корочкой уже на вашем столе.
Ингредиенты
- Сметана — 7 ст. л.
- Майонез — 3 ст. л.
- Яйца — 2 шт.
- Мука — 5 ст. л.
- Сыр моцарелла — 200 г
- Колбаса вареная — 150 г
- Помидоры — 2 шт.
- Перец болгарский — 1 шт.
- Маслины — 50 г
- Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
- Соль — 0,5 ч. л.
- Орегано — 0,5 ч. л.
Приготовление
- Взбейте яйца со сметаной и майонезом до однородности. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и солью, перемешайте до консистенции густой сметаны. Выложите тесто на противень, застеленный пергаментом, и равномерно распределите ложкой.
- Сверху выложите нарезанные кубиками колбасу, помидоры, перец соломкой и маслины. Посыпьте тертой моцареллой и орегано. Выпекайте 20–25 минут при 190 °C до золотистого края и расплавленного сыра.
