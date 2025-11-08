Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 09:00

Харчо идеально подходит для осени: рецепт насыщенного густого супа с рисом и говядиной — упрощенный и быстрый вариант

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Харчо идеально подходит для осени: рецепт насыщенного густого супа с рисом и говядиной — упрощенный и быстрый вариант. Наступившая осень — время для теплых и ароматных блюд. Одно из таких — знаменитый грузинский суп харчо. Его насыщенный вкус и пряный аромат способны согреть в холодный день и подарить удовольствие всей семье.

Для приготовления понадобятся: говядина (500 г), рис (100 г), грецкие орехи (50 г), хмели-сунели (1 ч. л.), чеснок (2 зубчика), аджика (1 ч. л.), томатная паста (2 ст. л.), соль, перец, зелень по вкусу.

Говядину нарежьте небольшими кусочками и обжарьте в кастрюле. Залейте кипятком. Рис промойте и добавьте в бульон, варите до полуготовности. Затем добавьте толченые грецкие орехи, хмели-сунели, аджику, томатную пасту, измельченный чеснок и зелень. Продолжайте варить до полной готовности риса.

Подавайте харчо горячим, посыпав свежей зеленью. Этот суп обогатит ваш рацион витаминами и микроэлементами, а также подарит незабываемые вкусовые ощущения.

Ранее мы готовили капустные стейки с шапкой из фарша и сыра. Нужно только разрезать кочан на кругляшки и сделать заливку.

