Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 17:06

Вкусный и сытный ужин, после которого не хочется есть до утра. Мошубиринч — готовлю для большой семьи в одном горшочке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Есть блюда, которые как будто впитывают в себя все солнце, всю щедрость и гостеприимство целого народа. Мошубиринч — именно такое блюдо. Этот таджикский плов с мясом и овощами — не просто еда, а настоящая поэзия в казане, где каждый ингредиент играет свою важную роль. Ароматный рис, нежное мясо, сочные овощи и особый набор специй создают гармонию, которую хочется ощущать снова и снова. Это тот самый вкус, который с первой ложки переносит тебя в гостеприимный дом где-то у подножия Памира, где за большим дастарханом собирается вся семья.

Для начала нарежьте 400 граммов баранины или говядины некрупными кубиками. Одну крупную морковь нарежьте соломкой, а одну головку репчатого лука — полукольцами. В разогретом казане или толстостенной кастрюле обжарьте мясо до румяной корочки, затем добавьте лук и обжаривайте до мягкости. Следом отправьте морковь и готовьте еще 5–7 минут. Посолите по вкусу, добавьте чайную ложку зиры и половину чайной ложки барбариса. Теперь залейте все водой так, чтобы она покрывала мясо с овощами, и тушите на медленном огне около 40 минут, пока мясо не станет мягким. Затем всыпьте 300 граммов предварительно замоченного риса, разровняйте и залейте водой так, чтобы она покрывала рис на полтора пальца. Доведите до кипения, затем убавьте огонь до минимума и готовьте под крышкой, пока рис не впитает всю воду, около 20–25 минут. Готовому мошубиринчу дайте постоять 10–15 минут, затем аккуратно перемешайте и подавайте со свежими овощами и лепешкой.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Читайте также
13-я пенсия в конце 2025 года: кому заплатят, сколько, как получить
Общество
13-я пенсия в конце 2025 года: кому заплатят, сколько, как получить
Только фарш и немного картошки: с этими турецкими кефте ужин точно удастся — сытно и просто
Общество
Только фарш и немного картошки: с этими турецкими кефте ужин точно удастся — сытно и просто
Ленивый торт «Киевский»: самый простой рецепт из 4 ингредиентов — легче не придумаешь
Общество
Ленивый торт «Киевский»: самый простой рецепт из 4 ингредиентов — легче не придумаешь
И в пост, и на каждый день: идеальные котлеты без мяса, но с чечевицей
Семья и жизнь
И в пост, и на каждый день: идеальные котлеты без мяса, но с чечевицей
Изысканная закуска в духовке за 15 минут: камамбер с томатами и багетом
Семья и жизнь
Изысканная закуска в духовке за 15 минут: камамбер с томатами и багетом
рецепты
супы
обеды
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мать четырех детей перепутала адрес и была застрелена
Виктория Цыганова поделилась, что вдохновляет ее на создание нарядов
Пятиклассница погибла при падении с 16-го этажа
Средства ПВО России сбили шесть украинских беспилотников за три часа
Стали известны первые детали допросов причастных к убийству Новака в ОАЭ
Врач назвала самые опасные готовые блюда из магазинов
Закуривший на заправке бразилец едва не лишил жизни нескольких человек
Евросоюз сделал неожиданное заявление о запрете на выдачу виз россиянам
Психолог объяснил родителям, что будет, если подталкивать детей к браку
В Петербурге женщине с инвалидностью вернули деньги после нарушения прав
ФСИН опровергла причастность бывшего сотрудника к убийству Новака
Момент крушения вертолета в Дагестане попал на видео
«Врет»: военэксперт высмеял Рютте за слова о превосходстве НАТО над Россией
Джеймс Макэвой погиб на съемках фильма ужасов
Раскрыты жуткие подробности о состоянии выживших при крушении Ка-226
Жену пропавшего бойца СВО жестоко обманула родственница
13-я пенсия в конце 2025 года: кому заплатят, сколько, как получить
Дмитриев раскрыл дальнейшие перспективы переговоров России и США
Акцию «День призывника» провели в Нижнем Новгороде
Британец получил несколько лет тюрьмы за «помощь разведке РФ»
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.