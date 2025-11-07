Вкусный и сытный ужин, после которого не хочется есть до утра. Мошубиринч — готовлю для большой семьи в одном горшочке

Есть блюда, которые как будто впитывают в себя все солнце, всю щедрость и гостеприимство целого народа. Мошубиринч — именно такое блюдо. Этот таджикский плов с мясом и овощами — не просто еда, а настоящая поэзия в казане, где каждый ингредиент играет свою важную роль. Ароматный рис, нежное мясо, сочные овощи и особый набор специй создают гармонию, которую хочется ощущать снова и снова. Это тот самый вкус, который с первой ложки переносит тебя в гостеприимный дом где-то у подножия Памира, где за большим дастарханом собирается вся семья.

Для начала нарежьте 400 граммов баранины или говядины некрупными кубиками. Одну крупную морковь нарежьте соломкой, а одну головку репчатого лука — полукольцами. В разогретом казане или толстостенной кастрюле обжарьте мясо до румяной корочки, затем добавьте лук и обжаривайте до мягкости. Следом отправьте морковь и готовьте еще 5–7 минут. Посолите по вкусу, добавьте чайную ложку зиры и половину чайной ложки барбариса. Теперь залейте все водой так, чтобы она покрывала мясо с овощами, и тушите на медленном огне около 40 минут, пока мясо не станет мягким. Затем всыпьте 300 граммов предварительно замоченного риса, разровняйте и залейте водой так, чтобы она покрывала рис на полтора пальца. Доведите до кипения, затем убавьте огонь до минимума и готовьте под крышкой, пока рис не впитает всю воду, около 20–25 минут. Готовому мошубиринчу дайте постоять 10–15 минут, затем аккуратно перемешайте и подавайте со свежими овощами и лепешкой.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.