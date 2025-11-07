Вкусный и наваристый супчик, который заменяет и первое, и второе. Немецкий айнтопф — суп без лишних хлопот

Когда за окном промозглая погода, а душа просит чего-то по-настоящему согревающего и основательного, нет ничего лучше, чем немецкий айнтопф. Это не просто суп, а целое кулинарное событие в одной кастрюле — невероятно сытное, ароматное и наваристое блюдо, которое вполне может заменить и первое, и второе. Его главная прелесть в том, что здесь нет строгих правил: можно брать любые овощи и мясо, что есть под рукой. Но неизменным остается одно — после такой трапезы вы чувствуете себя абсолютно счастливым и сытым, как после доброго обеда в баварской харчевне. Это настоящая немецкая кухня в ее самом честном и душевном проявлении.

Возьмите 700 граммов мякоти говядины, нарежьте кубиками и хорошо обжарьте в кастрюле с толстым дном на растительном масле. Залейте мясо водой так, чтобы она покрывала его на два пальца, добавьте несколько горошин душистого перца и тушите под крышкой на медленном огне 40 минут. Пока мясо тушится, подготовьте овощи: нарежьте кубиками 3-4 картофелины, одну морковь соломкой, один сладкий перец и луковицу кубиками, 300 граммов стручковой фасоли нарежьте на кусочки. Через 40 минут к мясу добавьте все нарезанные овощи и 300 граммов консервированной красной фасоли без жидкости. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте 2-3 лавровых листа и два измельченных зубчика чеснока. Тушите под крышкой еще 30 минут до мягкости овощей. В самом конце добавьте мелко нарезанную зелень, выключите огонь и дайте настояться 10–15 минут под крышкой.

