Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 07:00

Вместо надоевших котлет и голубцов: рецепт ежиков из риса и фарша — они точно станут частыми гостями на вашем столе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вместо надоевших котлет и голубцов: рецепт ежиков из риса и фарша — они точно станут частыми гостями на вашем столе. Ежики — вкусное и простое блюдо, любимое всеми членами семьи. Тефтели из сырого фарша и длиннозернового риса, приготовленные в ароматной томатной заливке, станут прекрасной заменой привычным котлетам и голубцам.

Возьмите следующие ингредиенты: фарш мясной (500 г), рис длиннозерный (100 г), томатная паста (2 ст. л.), сливки (100 мл), чеснок (2 зубчика), соль, перец, зелень по вкусу.

Смешайте сырой фарш с промытым рисом, добавьте соль и перец, тщательно вымесите. Сформируйте небольшие тефтели и выложите их в кастрюлю. В отдельной миске смешайте томатную пасту, сливки, измельченный чеснок и специи. Залейте этой смесью тефтели.

Накройте кастрюлю крышкой и тушите на слабом огне около 30 минут, пока рис не впитает жидкость и не станет мягким. Готовое блюдо украсьте свежей зеленью и подавайте с гарниром из овощей или свежим хлебом.

Ранее мы готовили быструю закуску в батоне. Быстрее пиццы, вкуснее хот-дога. Обалденный рецепт, который выручит всегда.

Читайте также
Куриные ёжики с рисом — рецепт на все времена, который обожают взрослые и дети. Фишка в особой зажарке
Общество
Куриные ёжики с рисом — рецепт на все времена, который обожают взрослые и дети. Фишка в особой зажарке
Котлеты остались в прошлом: семья подсела на картофельные шарики с фаршем — готовим в духовке без тонны жира
Общество
Котлеты остались в прошлом: семья подсела на картофельные шарики с фаршем — готовим в духовке без тонны жира
Крабовый салат по-новому — хит на Новый год: он обалденно вкусный — вы точно поразитесь сочетанию с картошкой фри
Общество
Крабовый салат по-новому — хит на Новый год: он обалденно вкусный — вы точно поразитесь сочетанию с картошкой фри
Обычные ежики больше не готовлю, делаю «мохнатые»: ингредиенты те же, но результат круче
Общество
Обычные ежики больше не готовлю, делаю «мохнатые»: ингредиенты те же, но результат круче
рис
фарш
простой рецепт
ёжики
тефтели
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 ноября: инфографика
В России появилось лазерное оружие, уничтожающее БПЛА за полсекунды
Над Россией сбили 79 беспилотников ВСУ за ночь
Вильфанд раскрыл, где в России будет аномально теплая погода на выходных
Раскрыта огромная сумма долга убитого в ОАЭ криптомошенника Новака
Финансист объяснила, когда пополнение счета в банке может привлечь внимание
Экс-главу ЦРУ вызвали в суд по делу о «русском следе» в выборах в США
Сладкий хит вашего стола! Новогодний пирог с орехами и апельсинами
В ЕС подтвердили работу над 20-м пакетом антироссийских санкций
Самый вкусный лимонный манник на кефире: готовимся к Новому году
В США рассказали о «монстре под кроватью» фон дер Ляйен
Аэропорты еще двух городов России временно перестали работать
Морозы до −40 с метелями и снегопадами: погода в РФ 10–16 ноября
Марочко заявил, что ВСУ оказались в «котле» под Северском
Росреестр раскрыл число городов с двумя словами в названии
«По шею»: российские военные форсировали реку в Запорожской области
Тюрьма во сне: знак ограничений или путь к свободе
ВСУ попались в огневой мешок: успехи ВС РФ к утру 8 ноября
«Революционная идея»: мэр Нью-Йорка высказался о мусорных баках с крышками
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 ноября
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана
Общество

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.