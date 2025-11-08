Вместо надоевших котлет и голубцов: рецепт ежиков из риса и фарша — они точно станут частыми гостями на вашем столе

Вместо надоевших котлет и голубцов: рецепт ежиков из риса и фарша — они точно станут частыми гостями на вашем столе. Ежики — вкусное и простое блюдо, любимое всеми членами семьи. Тефтели из сырого фарша и длиннозернового риса, приготовленные в ароматной томатной заливке, станут прекрасной заменой привычным котлетам и голубцам.

Возьмите следующие ингредиенты: фарш мясной (500 г), рис длиннозерный (100 г), томатная паста (2 ст. л.), сливки (100 мл), чеснок (2 зубчика), соль, перец, зелень по вкусу.

Смешайте сырой фарш с промытым рисом, добавьте соль и перец, тщательно вымесите. Сформируйте небольшие тефтели и выложите их в кастрюлю. В отдельной миске смешайте томатную пасту, сливки, измельченный чеснок и специи. Залейте этой смесью тефтели.

Накройте кастрюлю крышкой и тушите на слабом огне около 30 минут, пока рис не впитает жидкость и не станет мягким. Готовое блюдо украсьте свежей зеленью и подавайте с гарниром из овощей или свежим хлебом.

