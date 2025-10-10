Обычные ежики больше не готовлю, делаю «мохнатые»: ингредиенты те же, но результат круче

Обычные ежики больше не готовлю, делаю «мохнатые»: ингредиенты те же, но результат круче

Обычные ежики больше не готовлю, делаю «мохнатые». Ингредиенты используются те же, но результат гораздо круче! Это блюдо станет хитом любого семейного ужина.

Чтобы приготовить «мохнатые» ежики, вам понадобится мясной фарш (500 г), длиннозерный рис (около 100 г), лук, яйцо, соль и перец. Секрет мохнатости в особом способе формирования: слепите из фарша с яйцом небольшие тефтели, а затем обваляйте каждую в сыром рисе, сильно прижимая крупу, чтобы она надежно прилипла и образовала будущие «иголки». Для соуса смешайте сметану с томатной пастой или приготовьте овощную зажарку с морковью и луком. Уложите ежики в глубокую посуду, залейте соусом так, чтобы он покрывал их на две трети, и тушите под крышкой на медленном огне 30--40 минут.

Вкус блюда получается нежным и насыщенным: сочное мясо идеально сочетается с разваренным рисом, который снаружи образует аппетитную мохнатую оболочку, а соус придает пикантность и аромат.

Ранее стало известно, как приготовить тефтели с кабачком в нежной подливе.