Залежавшиеся кабачки с этим рецептом ушли вмиг: тефтели в нежной подливе

Тефтели с кабачком в нежной подливе — это сытное блюдо, которое сочетает сочность мясного фарша и легкую овощную свежесть. Залежавшиеся кабачки с дачи с этим рецептом ушли вмиг.

Вкус получается нежным и сбалансированным: кабачок придает сочность и легкую сладость, рис впитывает ароматы, а томатная подлива объединяет все компоненты.

Рецепт: смешайте 500 г мясного фарша, 200 г тертого кабачка (без сока), 1 луковицу, 100 г риса, соль и перец. Сформируйте шарики и обжарьте до корочки. Для подливы пассеруйте морковь с луком, добавьте 2 ст. л. томатной пасты, 500 мл бульона или воды, специи. Залейте тефтели соусом и тушите 30–40 минут.

Подавайте с картофельным пюре или гречкой — это блюдо станет семейным фаворитом.

Ранее стало известно, как приготовить мясной рулет с яйцом внутри: так же просто, как котлеты, но вкуснее.

