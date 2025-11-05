Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 13:01

Слойки в магазине больше не покупаю, нашла простейший рецепт теста: всего 5 ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Слойки в магазине больше не покупаю, нашла простейший рецепт теста. Всего 5 ингредиентов, несколько раскаток, и готов! Пеките хоть сладкие, хоть мясные шедевры.

Для приготовления теста смешайте 400 г муки, 200 г холодного сливочного масла, 1 яйцо, 150 мл ледяной воды и щепотку соли. Масло мелко порубите с мукой, добавьте жидкость и быстро замесите тесто. Главный трюк — заверните его в пленку и уберите в холод на 30 минут. Затем раскатайте в прямоугольник, сложите втрое и повторите процесс 4-5 раз, охлаждая тесто.

Из этого теста получаются идеальные булочки: сладкие с джемом или шоколадом, а также сытные с мясным фаршем. Выпекайте их 20 минут при 200 °C до золотистости. Вкус — невероятно хрустящие, воздушные слои с маслянистым ароматом, которые тают во рту, создавая совершенную текстуру домашней выпечки.

Ранее стало известно, как приготовить простейший пирог с творогом и вареньем: как бы вы ни старались, вы не сможете его испортить.

Читайте также
«Безграмотность»: Малышева раскрыла неприятный сюрприз одного рецепта кофе
Общество
«Безграмотность»: Малышева раскрыла неприятный сюрприз одного рецепта кофе
Теперь тесто фило всегда держу в холодильнике про запас — готовлю эти нежные конвертики постоянно
Общество
Теперь тесто фило всегда держу в холодильнике про запас — готовлю эти нежные конвертики постоянно
Обычные пирожки теперь не пеку: нашла рецепт обалденных кутабов с сыром — жарятся без тонны масла, семья подсела на них
Общество
Обычные пирожки теперь не пеку: нашла рецепт обалденных кутабов с сыром — жарятся без тонны масла, семья подсела на них
По-немецки брецель. По-нашему бублик — простая и вкусная выпечка без возни и танцев с бубном
Общество
По-немецки брецель. По-нашему бублик — простая и вкусная выпечка без возни и танцев с бубном
Яблочное суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество
Яблочное суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
рецепты
тесто
выпечка
пирожки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто унаследует загородный дом Юрия Николаева
Очевидец из России рассказал о последствиях тайфуна на Филиппинах
Mash сообщил о плохом финансовом состоянии экс-возлюбленной Тимати
В Петербурге ребенок пострадал из-за качелей на Морской набережной
Боксера парализовало при подготовке к Олимпиаде
Приготовьте настоящую шурпу из говядины, как это делают на Востоке
Крупнейший итальянский холдинг пожертвовал ВСУ сотни миллионов долларов
Девушка скончалась от удара током в сауне
Взрыв и жуткий пожар. В США разбился самолет: посылка из Киева, погибшие
Лингвист назвал самые популярные слова россиян за последние годы
Названа причина, по которой принц Гарри недоволен Меган Маркл
Названы артисты, которые могут затмить SHAMAN и Гагарину
Эксперт объяснил неспособность НАТО повлиять на испытания «Буревестника»
Стало известно, что могло погубить семью Усольцевых в тайге
Депутат предложил упростить получение соцпомощи для малоимущих
Киносеанс обернулся поражением сетчатки для 32 человек
Обильные осадки и заморозки? Погода в Москве на этой неделе: чего ждать
Магнитные бури сегодня, 5 ноября: что завтра, вспышки максимального класса
Россиянам напомнили о важности ухода за кормушками для птиц
Всадников из России допустили до международных командных турниров
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России
Азия

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.