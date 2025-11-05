Слойки в магазине больше не покупаю, нашла простейший рецепт теста: всего 5 ингредиентов

Слойки в магазине больше не покупаю, нашла простейший рецепт теста. Всего 5 ингредиентов, несколько раскаток, и готов! Пеките хоть сладкие, хоть мясные шедевры.

Для приготовления теста смешайте 400 г муки, 200 г холодного сливочного масла, 1 яйцо, 150 мл ледяной воды и щепотку соли. Масло мелко порубите с мукой, добавьте жидкость и быстро замесите тесто. Главный трюк — заверните его в пленку и уберите в холод на 30 минут. Затем раскатайте в прямоугольник, сложите втрое и повторите процесс 4-5 раз, охлаждая тесто.

Из этого теста получаются идеальные булочки: сладкие с джемом или шоколадом, а также сытные с мясным фаршем. Выпекайте их 20 минут при 200 °C до золотистости. Вкус — невероятно хрустящие, воздушные слои с маслянистым ароматом, которые тают во рту, создавая совершенную текстуру домашней выпечки.

