23 октября 2025 в 21:28

Как бы вы ни старались, вы не сможете испортить этот пирог: вкуснота с творогом и вареньем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовьте невероятно простой и нежный пирог с творогом и вареньем. Как бы вы не старались, вы не сможете его испортить! Вкус получается божественным: рассыпчатая песочная основа идеально сочетается с нежной творожной прослойкой и сладкой фруктовой верхушкой из варенья.

Вам понадобится: для теста — 2 стакана муки, 150 г размягченного сливочного масла, ½ стакана сахара, 2 яйца, 1 ч. л. разрыхлителя; для начинки — 400 г творога, 1 яйцо, 3 ст. л. сахара, ванилин и 5–6 ст. л. любого варенья. Сначала приготовьте песочное тесто: смешайте муку с разрыхлителем, добавьте масло, яйца и сахар, быстро замесите тесто. Выложите его в форму, сделав бортики. Для творожной начинки смешайте творог с яйцом, сахаром и ванилином, распределите по тесту. Сверху ложкой выложите варенье, создавая красивый узор. Выпекайте пирог в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут до золотистого цвета.

Эта вкуснота с творогом и вареньем особенно хороша в охлажденном виде, когда творожный слой становится более плотным, а варенье немного застывает, создавая восхитительный контраст текстур.

Ранее стало известно, как приготовить пышный пирог «Все по одному стакану»: без вымешивания и липких рук.

