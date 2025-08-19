Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 11:00

Оладьи-пицца на скорую руку! Готовятся за 15 минут и заменяют целую пиццу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Оладьи-пицца на скорую руку! Невероятная закуска с пикантной начинкой! Пышные оладушки с хрустящей корочкой, внутри — расплавленный сыр, ароматная ветчина и сочные помидоры. Готовятся за 15 минут и заменяют целую пиццу!

Ингредиенты

  • Сыр твёрдый — 80 г
  • Ветчина — 140 г
  • Помидоры мясистые — 80 г
  • Мука (пшеничная/рисовая) — 80 г
  • Йогурт натуральный — 200 г
  • Яйцо — 2 шт.
  • Зелень (петрушка/базилик) — по вкусу
  • Соль, перец — щепотка

Приготовление

  1. Сыр и ветчину натрите на тёрке, помидоры нарежьте мелкими кубиками. В миске смешайте йогурт, яца и муку, вмешайте начинку, зелень, соль и перец. Все ингредиенты смешайте до однородности — тесто должно быть густым, как на оладьи.
  2. Выпекайте на разогретой сковороде с небольшим количеством масла по 2–3 минуты с каждой стороны под крышкой.

Ранее мы готовили кабачковый блин с начинкой! Летний завтрак за 15 минут.

оладьи
пицца
ветчина
сыр
завтраки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
