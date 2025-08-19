Оладьи-пицца на скорую руку! Готовятся за 15 минут и заменяют целую пиццу

Оладьи-пицца на скорую руку! Невероятная закуска с пикантной начинкой! Пышные оладушки с хрустящей корочкой, внутри — расплавленный сыр, ароматная ветчина и сочные помидоры. Готовятся за 15 минут и заменяют целую пиццу!

Ингредиенты

Сыр твёрдый — 80 г

Ветчина — 140 г

Помидоры мясистые — 80 г

Мука (пшеничная/рисовая) — 80 г

Йогурт натуральный — 200 г

Яйцо — 2 шт.

Зелень (петрушка/базилик) — по вкусу

Соль, перец — щепотка

Приготовление

Сыр и ветчину натрите на тёрке, помидоры нарежьте мелкими кубиками. В миске смешайте йогурт, яца и муку, вмешайте начинку, зелень, соль и перец. Все ингредиенты смешайте до однородности — тесто должно быть густым, как на оладьи. Выпекайте на разогретой сковороде с небольшим количеством масла по 2–3 минуты с каждой стороны под крышкой.

