Кабачковый блин с начинкой! Летний завтрак за 15 минут

Кабачковый блин с начинкой! Летний завтрак за 15 минут

Кабачковый блин с начинкой — вкусный завтрак! Летний завтрак за 15 минут! Лёгкий, вкусный и полезный — этот кабачковый блин станет отличным началом дня. Нежное тесто с хрустящей корочкой и сочной начинкой понравится всем!

Ингредиенты (на 1 порцию)

Кабачок — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Сметана 10% (или мягкий творог / греческий йогурт) — 30 г

Рисовая мука — 30 г

Соль — щепотка

Разрыхлитель — 1/3 ч. л.

Масло — для жарки

Для начинки (по желанию)

Буженина из индейки, сыр, овощи или другие любимые ингредиенты.

Приготовление

Кабачок натрите на мелкой тёрке (не отжимайте). В миске смешайте кабачок, яйцо, сметану, муку, разрыхлитель и соль. Тесто должно получиться однородным. Разогрейте сковороду (диаметром 24 см), смажьте маслом и вылейте тесто, распределив его тонким слоем. Жарьте под крышкой на медленном огне до золотистой корочки, затем переверните. Выложите начинку (например, буженину и сыр), сложите блин пополам и дожарьте до готовности.

Подавайте горячим — вкусно, просто и полезно!

Ранее мы готовили кабачковые оладьи с сыром — нежные и хрустящие! Закуска за 15 минут.