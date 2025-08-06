Кабачковый блин с начинкой! Летний завтрак за 15 минут

Кабачковый блин с начинкой — вкусный завтрак! Летний завтрак за 15 минут! Лёгкий, вкусный и полезный — этот кабачковый блин станет отличным началом дня. Нежное тесто с хрустящей корочкой и сочной начинкой понравится всем!
Ингредиенты (на 1 порцию)
- Кабачок — 100 г
- Яйцо — 1 шт.
- Сметана 10% (или мягкий творог / греческий йогурт) — 30 г
- Рисовая мука — 30 г
- Соль — щепотка
- Разрыхлитель — 1/3 ч. л.
- Масло — для жарки
Для начинки (по желанию)
- Буженина из индейки, сыр, овощи или другие любимые ингредиенты.
Приготовление
- Кабачок натрите на мелкой тёрке (не отжимайте). В миске смешайте кабачок, яйцо, сметану, муку, разрыхлитель и соль. Тесто должно получиться однородным.
- Разогрейте сковороду (диаметром 24 см), смажьте маслом и вылейте тесто, распределив его тонким слоем. Жарьте под крышкой на медленном огне до золотистой корочки, затем переверните.
- Выложите начинку (например, буженину и сыр), сложите блин пополам и дожарьте до готовности.
Подавайте горячим — вкусно, просто и полезно!
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