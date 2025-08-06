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06 августа 2025 в 08:00

Кабачковый блин с начинкой! Летний завтрак за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковый блин с начинкой — вкусный завтрак! Летний завтрак за 15 минут! Лёгкий, вкусный и полезный — этот кабачковый блин станет отличным началом дня. Нежное тесто с хрустящей корочкой и сочной начинкой понравится всем!

Ингредиенты (на 1 порцию)

  • Кабачок — 100 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сметана 10% (или мягкий творог / греческий йогурт) — 30 г
  • Рисовая мука — 30 г
  • Соль — щепотка
  • Разрыхлитель — 1/3 ч. л.
  • Масло — для жарки

Для начинки (по желанию)

  • Буженина из индейки, сыр, овощи или другие любимые ингредиенты.

Приготовление

  1. Кабачок натрите на мелкой тёрке (не отжимайте). В миске смешайте кабачок, яйцо, сметану, муку, разрыхлитель и соль. Тесто должно получиться однородным.
  2. Разогрейте сковороду (диаметром 24 см), смажьте маслом и вылейте тесто, распределив его тонким слоем. Жарьте под крышкой на медленном огне до золотистой корочки, затем переверните.
  3. Выложите начинку (например, буженину и сыр), сложите блин пополам и дожарьте до готовности.

Подавайте горячим — вкусно, просто и полезно!

Ранее мы готовили кабачковые оладьи с сыром — нежные и хрустящие! Закуска за 15 минут.

кабачки
блины
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простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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