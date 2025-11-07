Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 11:35

Ленивый завтрак. Нужны сосиски и готовое тесто. Розочки-улитки в слоеном тесте — очень вкусно и просто

Бывают утра, когда кажется, что на готовку просто нет времени, но душа все равно требует чего-то вкусного и красивого. Это тот самый момент, когда обычная пачка слоеного теста и сосиски творят чудеса! Из этого незамысловатого дуэта получаются восхитительные розочки — нежные, хрустящие и такие аппетитные, что оторваться просто невозможно. Они выглядят как мини-шедевры из дорогой пекарни, но готовятся буквально за 15 минут, а исчезают со стола еще быстрее. Это идеальный способ накормить семью сытным и веселым завтраком без всяких усилий и с минимумом посуды. Дети от них просто без ума!

Для начала разморозьте 500 граммов готового слоеного теста (бездрожжевого или дрожжевого — на ваш вкус) при комнатной температуре. Пока оно отдыхает, возьмите 8–10 сосисок и разрежьте каждую вдвое, но не до конца, чтобы получилась «книжечка». Раскатайте тесто в пласт и нарежьте его на длинные полоски шириной около 2–3 сантиметров. Теперь сам творческий процесс: оберните полоску теста вокруг сосиски, начиная с того конца, где она разрезана, формируя бутон розы. Слегка отогните «лепестки» наружу, чтобы цветок выглядел более раскрытым. Выложите готовые розочки на противень, застеленный пергаментом. Для золотистости можно слегка смазать их взбитым яйцом или молоком. Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 15–20 минут, пока тесто не поднимется и не зарумянится. Подавайте эти ароматные красавицы горячими с горчицей, кетчупом или просто так.

