Запах исчезнет мгновенно — простое средство для идеальной свежести вашего холодильника!

Нужен быстрый и эффективный способ освежить внутренний мир холодильника? Попробуйте хитрый рецепт австралийской домохозяйки: уксус плюс ваниль творят чудеса!

Вместо привычной соды, которая просто собирает запахи, эта смесь буквально уничтожает их источник, оставляя после себя приятный аромат.

Итак, возьмите обычный столовый уксус и ванильный экстракт. Смешайте половину стакана уксуса с двумя ложечками ванили и стаканом воды.

Перелейте жидкость в пульверизатор и обильно опрыскайте внутреннюю поверхность холодильника. Уже через минуту аромат свежей выпечки заполнит камеру, а остатки старых запахов улетучатся навсегда. Удобно, экономично и экологично!

Ранее сообщалось, что минеральная вода с естественной углекислотой и микроэлементами отлично справляется со свежими пятнами и общим загрязнением. Особенно эффективен метод для синтетических ковровых покрытий.