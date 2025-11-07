Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 12:14

Запах исчезнет мгновенно — простое средство для идеальной свежести вашего холодильника!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нужен быстрый и эффективный способ освежить внутренний мир холодильника? Попробуйте хитрый рецепт австралийской домохозяйки: уксус плюс ваниль творят чудеса!

Вместо привычной соды, которая просто собирает запахи, эта смесь буквально уничтожает их источник, оставляя после себя приятный аромат.

Итак, возьмите обычный столовый уксус и ванильный экстракт. Смешайте половину стакана уксуса с двумя ложечками ванили и стаканом воды.

Перелейте жидкость в пульверизатор и обильно опрыскайте внутреннюю поверхность холодильника. Уже через минуту аромат свежей выпечки заполнит камеру, а остатки старых запахов улетучатся навсегда. Удобно, экономично и экологично!

Ранее сообщалось, что минеральная вода с естественной углекислотой и микроэлементами отлично справляется со свежими пятнами и общим загрязнением. Особенно эффективен метод для синтетических ковровых покрытий.

Читайте также
Почему опытные хозяйки держат половинку лука в ванной — неожиданный эффект обычного продукта!
Общество
Почему опытные хозяйки держат половинку лука в ванной — неожиданный эффект обычного продукта!
Быстро согреет в холод: мгновенный суп с фрикадельками в одной кастрюле — гениально просто и вкусно
Общество
Быстро согреет в холод: мгновенный суп с фрикадельками в одной кастрюле — гениально просто и вкусно
Салат «Крабовый» по-новому с морковью по-корейски: отнимет максимум 10 минут вашего времени
Общество
Салат «Крабовый» по-новому с морковью по-корейски: отнимет максимум 10 минут вашего времени
Вторая жизнь старого холодильника: неожиданные способы превратить ненужную технику в полезную вещь для дачи
Общество
Вторая жизнь старого холодильника: неожиданные способы превратить ненужную технику в полезную вещь для дачи
Забудьте о наледи в холодильнике: безопасный способ избавиться от льда без отключения техники
Общество
Забудьте о наледи в холодильнике: безопасный способ избавиться от льда без отключения техники
холодильники
советы
техника
домохозяйства
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Московские ветврачи спасли морскую свинку с крупным камнем в мочевом пузыре
«Представь меня в красных трусах»: Роналду назвал свою внешность идеальной
Песков отреагировал на предложение сделать 7 ноября праздничным днем
Минобороны раскрыло детали продвижения российских военных в Димитрове
В МИД РФ отреагировали на сообщения о встрече Лаврова и Рубио в Нью-Йорке
Жену Макрона уличили в отчаянном шаге из-за травли в Сети
Песков объяснил позицию Путина по запрету вейпов
Жертве телефонных мошенников вернули деньги под Мурманском
Песков объяснил, с чем на самом деле связан отказ от покупки активов ЛУКОЙЛ
Песков ответил на вопрос о доверии между Россией и Украиной
Королевская семья Британии: последние новости, вечеринка Миддлтон в пабе
Раскрыт диагноз отца главкома ВСУ
В Кремле ответили на слухи о том, что Лавров якобы впал в немилость
В Кремле назвали участников совещания по развитию ВС России
Песков оставил без комментариев громкое заявление Трампа об Украине
«Несостоятельны»: Песков о сроках саммита США и России в Будапеште
Песков рассказал, как в Москве относятся к запуску ракеты Пхеньяном
Захарова раскрыла, что лидеры Европы не могут повторить за Путиным
Психолог призвала не тратить выходные на работу
Раскрыто число задержанных по делу об убийстве «друга Дурова» в ОАЭ
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.