Картофельная бабка с сосисками: быстрая белорусская запеканка — простой рецепт выручит всегда. Ищете сытный ужин на скорую руку? Эта запеканка — настоящая находка для занятых хозяек: минимум подготовки, максимум вкуса. Сосиски и картошка создают основательную основу, а сыр и ароматные специи превращают простое блюдо в аппетитное угощение. Готовится всё в одной форме — и мыть посуду потом проще!

Для запеканки возьмите: 600 г картофеля, 6 сосисок, 150 г твёрдого сыра, 3 зубчика чеснока, 2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. сушёного тимьяна, 1/2 ч. л. чёрного перца, соль по вкусу, 2 ст. л. панировочных сухарей.

Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками толщиной около 3 мм. Чеснок пропустите через пресс. Сосиски нарежьте кружочками толщиной 1 см. В миске смешайте картофель с растительным маслом, чесноком, тимьяном, перцем и солью. Форму для запекания смажьте маслом и присыпьте сухарями. Выложите слоями: половину картофеля, сосиски, оставшийся картофель. Сверху равномерно распределите тёртый сыр. Накройте фольгой и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 40 минут. Затем снимите фольгу и запекайте ещё 10–15 минут до золотистой корочки. Перед подачей дайте блюду постоять 5 минут.

