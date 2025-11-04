Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 13:00

Вкуснятина из магазинных вареников за 10 минут: всего 3 простых ингредиента — и на столе вкуснейшее блюдо

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вкуснятина из магазинных вареников за 10 минут: всего 3 простых ингредиента — и на столе вкуснейшее блюдо. Этот простой способ с ароматной зажаркой преобразит привычную еду до ресторанного уровня. Всего несколько дополнительных ингредиентов — и у вас на столе аппетитное, сытное блюдо с пикантным вкусом.

Для приготовления понадобится: 500 г замороженных вареников, 100 г бекона, 80 г твёрдого сыра, 2 зубчика чеснока, 100 мл сливок (20 %), 30 г зелёного лука, соль и чёрный перец по вкусу.

Сначала отварите вареники в кипящей подсоленной воде до готовности, согласно инструкции на упаковке. Пока они варятся, нарежьте бекон небольшими кусочками и обжарьте на сухой сковороде до хруста. Добавьте измельчённый чеснок и жарьте ещё минуту. Готовые вареники откиньте на дуршлаг, затем переложите в сковороду к бекону. Влейте сливки, аккуратно перемешайте и прогрейте 2-3 минуты на среднем огне. Натрите сыр, мелко нарежьте зелёный лук. Посыпьте блюдо сыром и луком, накройте крышкой и дайте постоять пару минут, чтобы сыр расплавился. Подавайте горячим.

Ранее мы готовили немецкое блюдо. Нужно взять рульку и квашеную капусту.

