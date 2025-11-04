Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 11:00

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Сосиска в тесте «Ромашка» — 15 минут, и готово

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кто сказал, что сосиски в тесте должны быть скучными? Давайте превратим обычную закуску в настоящий цветочный букет! Эти симпатичные «ромашки» из слоеного теста с сосисками стали хитом на всех моих детских праздниках. Дети от них в восторге, да и взрослые не могут устоять! Готовятся такие цветики всего за 20 минут, а съедаются за считаные секунды. И ведь для этого не нужно быть кулинарным гением — просто разрежьте тесто и сосиски особым образом, и волшебство готово!

Вам понадобится: 6 сосисок, 500 г слоеного теста, 1 яйцо для смазки, кунжут или мак для посыпки. Разморозьте тесто и раскатайте в пласт толщиной 3–4 мм. Нарежьте на полоски шириной 2–3 см. Каждую сосиску надрежьте вдоль на 6–8 частей, не дорезая до конца, — получится «бахрома». Оберните каждую сосиску полоской теста, оставив «лепестки» свободными. Выложите на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом и посыпьте кунжутом. Выпекайте 15–20 минут при 200 °C до золотистого цвета. Подавайте с горчицей, кетчупом или разными соусами — эти «ромашки» хороши и в горячем, и в холодном виде.

