Омлет больше не делаю. Нашла рецепт проще. Бульбяная яичница — нужны картошка, сметана и яйца

Знаете, что получится, если смешать картошку, яйца и белорусскую кухню? Бульбяная яичница — сытное ароматное блюдо, которое не стыдно подать к завтраку, обеду и ужину! Этот рецепт стал для меня настоящим открытием. Картофельная основа получается нежной внутри и с хрустящей корочкой снаружи, а яичная заливка связывает всё в идеальную композицию. Это блюдо напоминает испанскую тортилью, но с нашим, родным акцентом — сметана и топленое масло делают его особенно душевным.

Вам понадобится: 1 кг картофеля, 6 яиц, 250 г сметаны, 250 мл молока, 3 ст. л. муки, 2 ст. л. топленого масла, соль, перец. Картофель отварите в мундире, очистите и натрите на крупной терке. Слегка отожмите лишнюю влагу. Добавьте к картофелю сметану, муку, посолите и поперчите. Тщательно перемешайте. Разогрейте в сковороде топленое масло, выложите картофельную массу ровным слоем. Обжаривайте под крышкой 10–12 минут на среднем огне. Взбейте яйца с молоком, залейте картофель. Доведите до готовности под крышкой еще 7–10 минут. Подавайте горячей, разрезав на порции.

