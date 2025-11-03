Самые творожные сырники — проще рецепта не найдете: нужны только творог, яйцо и 2 ложки муки

Приготовьте невероятно нежные творожные сырники всего из трех основных ингредиентов. Проще рецепта не найдете, нужны только творог, яйцо и 2 ложки муки! Вкус получается насыщенным творожным с нежной текстурой внутри и румяной корочкой снаружи.

Вам понадобится: 2 пачки творога (по 200 г), 1 яйцо и 2 ст. л. муки. Главный секрет — творог нужно отжать через марлю, чтобы удалить лишнюю влагу, тогда сырники не будут растекаться на сковороде и получатся идеальной формы. Смешайте творог с яйцом и мукой, для сладкого варианта добавьте 2 ст. л. сахара и ванилин, для соленого — щепотку соли и зелень. Сформируйте сырники, обваляйте в муке и обжарьте на среднем огне под крышкой по 3–4 минуты с каждой стороны.

Это самые творожные сырники! Они хороши как со сметаной и вареньем, так и с овощами или зеленью. Простота рецепта и потрясающий результат делают это блюдо идеальным для любого времени дня.

Ранее стало известно, как приготовить гору ленивых пирожков, смешав яйца с зеленым луком и горсткой муки.