Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 22:28

Самые творожные сырники — проще рецепта не найдете: нужны только творог, яйцо и 2 ложки муки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовьте невероятно нежные творожные сырники всего из трех основных ингредиентов. Проще рецепта не найдете, нужны только творог, яйцо и 2 ложки муки! Вкус получается насыщенным творожным с нежной текстурой внутри и румяной корочкой снаружи.

Вам понадобится: 2 пачки творога (по 200 г), 1 яйцо и 2 ст. л. муки. Главный секрет — творог нужно отжать через марлю, чтобы удалить лишнюю влагу, тогда сырники не будут растекаться на сковороде и получатся идеальной формы. Смешайте творог с яйцом и мукой, для сладкого варианта добавьте 2 ст. л. сахара и ванилин, для соленого — щепотку соли и зелень. Сформируйте сырники, обваляйте в муке и обжарьте на среднем огне под крышкой по 3–4 минуты с каждой стороны.

Это самые творожные сырники! Они хороши как со сметаной и вареньем, так и с овощами или зеленью. Простота рецепта и потрясающий результат делают это блюдо идеальным для любого времени дня.

Ранее стало известно, как приготовить гору ленивых пирожков, смешав яйца с зеленым луком и горсткой муки.

Читайте также
«Курица в полушубке»: сочная грудка с чудо-шапочкой — сытный ужин из минимума продуктов
Общество
«Курица в полушубке»: сочная грудка с чудо-шапочкой — сытный ужин из минимума продуктов
Рецепт беспроигрышных сырников: не развалятся и получатся у всех — обалденно вкусные и простые
Общество
Рецепт беспроигрышных сырников: не развалятся и получатся у всех — обалденно вкусные и простые
Теперь не заморачиваюсь с сырниками: творожная запеканка из 3 ингредиентов — супервкусно и некалорийно, всего 180 ккал с учетом сгущенки
Общество
Теперь не заморачиваюсь с сырниками: творожная запеканка из 3 ингредиентов — супервкусно и некалорийно, всего 180 ккал с учетом сгущенки
Настоящие щи из кислой капусты с говядиной: классический русский суп
Семья и жизнь
Настоящие щи из кислой капусты с говядиной: классический русский суп
Ужин в одной сковороде! Курица с лимоном и гарниром за полчаса
Семья и жизнь
Ужин в одной сковороде! Курица с лимоном и гарниром за полчаса
рецепты
сырники
простые рецепты
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Небо «захлопнулось» над Волгоградом
Захарова озвучила, что «вызванный на ковер» посол РФ напомнит итальянцам
«Он должен сделать шаг»: финский политик дал неожиданный совет Зеленскому
Квотербек «Вашингтон Коммандерс» чудом избежал перелома руки
В Польше увидели подвох в одном решении Киева
В TotalEnergies раскрыли последствия санкций против ЛУКОЙЛа и «Роснефти»
«Это не прачечная»: Хинштейн раскритиковал концерт Апачева в Курске
Стало известно, где ежедневно хоронят десятки солдат ВСУ
Поездка Мишустина на Aurus в Китае попала на видео
В Харьковской области ликвидировали молодого лейтенанта ВСУ
ВСУ лишились элитного подразделения из-за «мясных штурмов»
Активисты «Антифы» признались в поджоге машины депутата АдГ
Будущий премьер Чехии поддержал идею санкций против митрополита РПЦ
Евросоюзу предрекли «отопительный ад» после отказа Катара поставлять газ
Огромная волна чуть не смыла в море авто вместе с рыбаками на Камчатке
Россия и Китай подписали коммюнике по итогам переговоров в Ханчжоу
Россиянин вернулся в свою квартиру и нашел в диване труп пятилетней девочки
Президент Ирана перевел свою зарплату на благотворительность
В Зеленограде водитель грузовика сбил 10-летнего самокатчика
Суд вынес приговор пенсионеру, ударившему костылем экс-премьера Чехии
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.