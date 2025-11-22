Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 12:00

Бабушка называла их татарские сырники: готовим творожные баурсаки по проверенному рецепту. Вкусно на завтрак и просто к чаю и кофе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бабушка называла их татарские сырники: готовим творожные баурсаки по проверенному рецепту. Вкусно на завтрак и просто к чаю и кофе. Устали от обычных оладий и ищете новый любимый рецепт для завтрака? Эти нежные творожные баурсаки станут настоящим открытием! Они сочетают в себе пышность пончиков и нежность творожной выпечки. Идеальный вариант для семейного чаепития — дети от них просто без ума!

Разомните 300 грамм творога вилкой, добавьте 3 яйца, чайную ложку соли, 100 грамм сахара, чайную ложку соды и 20 мл растительного масла. Тщательно перемешайте до однородности. Постепенно введите 300 грамм просеянной муки — тесто должно получиться мягким и немного липким. Раскатайте пласт толщиной 7-8 мм, нарежьте квадратиками или используйте формочки для печенья. Разогрейте в сковороде 200 мл масла — оно не должно быть слишком горячим. Обжаривайте баурсаки с двух сторон по 1-2 минуте до золотистого цвета. Готовые пышки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте теплыми с медом, сметаной или вареньем!

Ранее мы готовили ореховые рогалики вместо химозных круассанов. Обалденное тесто на сливочном масле и сметане. Вкус как в лучших кондитерских.

Проверено редакцией
Читайте также
Как простая забывчивость подарила фиалкам зимнее цветение: удивительный способ, который оживляет даже самые чахлые растения
Общество
Как простая забывчивость подарила фиалкам зимнее цветение: удивительный способ, который оживляет даже самые чахлые растения
Вы еще не готовили сырные лепешки? Скорее сохраняйте это простейшее заварное тесто — вкуснятина на завтрак или перекус
Общество
Вы еще не готовили сырные лепешки? Скорее сохраняйте это простейшее заварное тесто — вкуснятина на завтрак или перекус
Хрустящие и ароматные шампиньоны: маринуем с луком на Новый год и застолья
Общество
Хрустящие и ароматные шампиньоны: маринуем с луком на Новый год и застолья
Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом
Общество
Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом
Беру горстку муки, ветчину и немного сыра. Готовлю яичные конвертики — получается вкусно и нежно, а усилий ноль
Общество
Беру горстку муки, ветчину и немного сыра. Готовлю яичные конвертики — получается вкусно и нежно, а усилий ноль
завтраки
сырники
простой рецепт
творог
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, как снизить налог на банковские вклады
Королевская семья Британии: новости, Маркл развеяла слухи о разводе с Гарри
В Калининграде мужчина воровал дверные ручки
Режим тишины в Республике Алтай: новые правила
«Это ширма»: генерал усомнился в миротворческом замысле плана Трампа
Минобороны сообщило об освобождении двух населенных пунктов зоне СВО
ВС России приблизились к стратегически важному населенному пункту
Назван процент женщин, руководящих российскими компаниями
«Испуганный кот»: в Турции рассказали, как Зеленский лишился всех козырей
В ДНР сообщили о развитии наступления ВС России
Лукашенко сделал неожиданный подарок в отношении украинцев
«Все козыри»: Трамп указал на весомое преимущество Путина на переговорах
Элитный коттедж блогера-обнальщика выставили за 225 млн рублей
Не попавший в порт Стамбула круизный лайнер с россиянами вернулся в Сочи
«Баба-яга» и минометы ВСУ сгорели под Константиновкой
Наступление ВС РФ на Харьков 22 ноября: мясорубка, ВСУ бегут из Волчанска
Врач озвучила вескую причину, почему лучше отказаться от кофе натощак
Названа причина экстренной посадки самолета United Airlines в США
«Нужно к психиатру»: европейские чиновники усмехнулись над планом США
«Любила не только за умные мысли»: Бледанс — о скандальном видео с Дибровым
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Общество

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.