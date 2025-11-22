Бабушка называла их татарские сырники: готовим творожные баурсаки по проверенному рецепту. Вкусно на завтрак и просто к чаю и кофе

Бабушка называла их татарские сырники: готовим творожные баурсаки по проверенному рецепту. Вкусно на завтрак и просто к чаю и кофе. Устали от обычных оладий и ищете новый любимый рецепт для завтрака? Эти нежные творожные баурсаки станут настоящим открытием! Они сочетают в себе пышность пончиков и нежность творожной выпечки. Идеальный вариант для семейного чаепития — дети от них просто без ума!

Разомните 300 грамм творога вилкой, добавьте 3 яйца, чайную ложку соли, 100 грамм сахара, чайную ложку соды и 20 мл растительного масла. Тщательно перемешайте до однородности. Постепенно введите 300 грамм просеянной муки — тесто должно получиться мягким и немного липким. Раскатайте пласт толщиной 7-8 мм, нарежьте квадратиками или используйте формочки для печенья. Разогрейте в сковороде 200 мл масла — оно не должно быть слишком горячим. Обжаривайте баурсаки с двух сторон по 1-2 минуте до золотистого цвета. Готовые пышки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте теплыми с медом, сметаной или вареньем!

