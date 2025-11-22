Салат «Подкова» на Новый год привлечет удачу: встречаем год Огненной Лошади правильно

Хотите удивить гостей оригинальным салатом, который принесет в дом благополучие? Это блюдо, выложенное в форме подковы, станет главным украшением праздничного стола! Сочетание нежной рыбы, питательных овощей и сыра создает гармоничный вкус, а символическая форма подарит вашей семье удачу.

Отварите 3 картофелины, 2 моркови и 3 яйца. Остывшие овощи натрите на мелкой терке. Банку рыбных консервов (сайра или тунец) разомните вилкой, предварительно слив жидкость. Лук нарежьте мелкими кубиками и обдайте кипятком, чтобы ушла горечь. 130 граммов сыра натрите на крупной терке. На сервировочном блюде выложите салат слоями в форме подковы: картофель (посолите, смажьте майонезом), лук, рыба, сыр (смажьте майонезом), яичные желтки с одним белком. Верхний слой оформите тертой морковью. Для украшения используйте маслины. Дайте салату пропитаться 1-2 часа в холодильнике.

