22 ноября 2025 в 10:00

Одна помидорка и горстка фарша: на выходе обалденные бутерброды. Ленивый завтрак из простых продуктов — это есть в любом холодильнике

Знаете, что меня больше всего бесит? Когда хочется чего-то вкусненького, а возиться на кухне совсем нет сил. Вот для таких случаев у меня и припрятан этот рецепт — бутерброды, которые спасают уже не первый год. Берешь обычный батон, немного фарша, помидорку — и через 20 минут у тебя на столе такая вкуснотища, что домашние сметают все до последней крошки! Проверено — их за уши не оттянешь! Эти бутерброды — как маленькие личные пиццы, только готовятся в разы проще и всегда получаются.

Тебе понадобится: батон или булка, 300 г фарша (я беру курино-свиной), 1-2 помидора, 150 г сыра, майонез, соль, перец, немного зелени. Фарш посоли, поперчи, можешь добавить чеснока для пикантности. Батон нарежь ломтиками толщиной 1,5-2 см. На каждый кусочек хлеба выложи горсть фарша (не жалей, утрамбуй пальцами), сверху — кружок помидора. Смажь майонезом и обильно посыпь тертым сыром. В духовку при 200 °C на 15–20 минут, пока сыр не расплавится в румяную шапку, а фарш не пропечется. Подавай сразу, пока хлеб хрустит! Эти бутерброды хороши и сами по себе, и с чашкой бульона или простым салатом.

