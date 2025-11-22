Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 04:03

Если есть варенье и 150 г масла — готовлю этот тертый пирог, он нежный и напоминает детство

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Гениальность этого пирога в его простоте: не нужно раскатывать тесто, просто натер — и готово. При этом выглядит он как сложный десерт из кондитерской.

Смешиваю 300 г муки, щепотку соли, 80 г сахара и 1 ч. л. разрыхлителя. Добавляю 150 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками, и быстро перетираю руками в крошку. Ввожу 1 яйцо и 1–2 ст. л. сметаны, быстро собираю тесто в ком — важно не замешивать его долго. Делю тесто на две неравные части (примерно 2/3 и 1/3), большую убираю в холодильник, меньшую — в морозилку на 20–30 минут.

Охлажденную большую часть теста распределяю по дну формы, формируя бортики. Сверху выкладываю варенье или джем, при необходимости посыпав 1 ст. л. крахмала, если начинка слишком жидкая. Меньшую часть теста, которая успела хорошо охладиться в морозилке, натираю на крупной терке прямо поверх начинки. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке около 30 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось о напитке, который активизирует мозг лучше кофе, без дрожи в руках и резкого спада энергии. Всего три натуральных ингредиента — и вы готовы к интеллектуальному марафону.

