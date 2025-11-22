Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 05:46

«Кое-как держимся»: в разведке Украины высказались о затягивании конфликта

Economist: разведка Украины не видит смысла в затягивании конфликта

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Затягивание украинского конфликта не улучшит переговорные позиции Украины, пишет журнал Economist со ссылкой на источник в украинской разведке. Собеседник издания отметил, что уже сейчас Киев «держится кое-как».

Прямо сейчас мы кое-как держимся. Кто знает, что будет через два месяца? К тому моменту предполагаемая сделка не станет лучше, — пояснил источник.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко предположил, что Украина рискует столкнуться с обрушением всего фронта после освобождения Купянска Вооруженными силами России. По его словам, Киев также ждут огромные репутационные потери. Он напомнил, что командование ВСУ уверяло в защищенности Купянска и стабилизации ситуации на данном направлении, однако на практике оказалось, что эти заявления не соответствуют действительности.

До этого профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Эндрю Наполитано заявил, что Украина не способна бесконечно продолжать конфронтацию с Россией. Политолог из США констатировал, что украинская сторона проигрывает и не имеет ресурсов для изменения ситуации, находясь на грани своих возможностей.

