22 ноября 2025 в 06:11

Марджори Тейлор Грин объявила об уходе из конгресса США

Американская республиканка Грин добровольно покинет конгресс 5 января 2026 года

Марджори Тейлор Грин Марджори Тейлор Грин Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин объявила о своем решении покинуть Конгресс США. На странице в соцсети X она заявила, что последним днем ее работы в качестве члена Палаты представителей станет 5 января 2026 года.

Я увольняюсь из офиса, моим последним днем будет 5 января 2026 года, — сказано в публикации.

Ранее Грин и члены ее семьи сообщили об угрозах убийством, которые они получили по электронной почте. Соответствующая информация была подтверждена правоохранительными органами штата Джорджия. Инцидент произошел на фоне обострения отношений между политиком и президентом США Дональдом Трампом.

До этого Трамп заявил, что не поддержит свою бывшую сторонницу Грин на выборах. Американский лидер назвал ее «разглагольствующей сумасшедшей» за критику его политики.

Кроме того, политолог-американист Павел Дубравский заявил, что экономические трудности Соединенных Штатов могли стать причиной конфликта между президентом и конгрессвумен. По его словам, в ходе предвыборной кампании оба политика брали обязательства по улучшению экономического положения — на национальном уровне и в округе штата Джорджия соответственно, однако реализовать эти планы пока не удалось.

США
конгресс
увольнения
Дональд Трамп
