Самый «ламповый» десерт к Новому году — готовлю эти имбирные пряники и дом наполняется ароматом праздника

Настоящие имбирные пряники — это не просто печенье, а кусочек праздника с историей. Медовая основа, щедро сдобренная имбирем и корицей, и добавление ржаной муки создают тот самый глубокий, согревающий вкус.

В сотейнике соединяю 120 г меда, 50 г сахара и 70 г сливочного масла, нагреваю на среднем огне до полного растворения масла и хорошего прогрева массы. Добавляю 4 г соды, активно перемешиваю — масса сразу посветлеет и увеличится в объеме. Снимаю с огня и остужаю примерно до 60°C, затем ввожу одно яйцо и тщательно перемешиваю до однородности.

Добавляю просеянные 350 г пшеничной и 50 г ржаной муки, 0,5 ч. л. молотого имбиря и 0,5 ч. л. корицы. Замешиваю пластичное, но не крутое тесто. Раскатываю его в пласт толщиной 0,5 см и убираю в холодильник на 30-40 минут для стабилизации. Охлажденное тесто вырезаю формочками, выкладываю на противень и выпекаю при 150-160°C до румяного оттенка примерно 15-30 минут в зависимости от размера пряников.

