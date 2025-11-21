Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 16:00

Самый «ламповый» десерт к Новому году — готовлю эти имбирные пряники и дом наполняется ароматом праздника

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Настоящие имбирные пряники — это не просто печенье, а кусочек праздника с историей. Медовая основа, щедро сдобренная имбирем и корицей, и добавление ржаной муки создают тот самый глубокий, согревающий вкус.

В сотейнике соединяю 120 г меда, 50 г сахара и 70 г сливочного масла, нагреваю на среднем огне до полного растворения масла и хорошего прогрева массы. Добавляю 4 г соды, активно перемешиваю — масса сразу посветлеет и увеличится в объеме. Снимаю с огня и остужаю примерно до 60°C, затем ввожу одно яйцо и тщательно перемешиваю до однородности.

Добавляю просеянные 350 г пшеничной и 50 г ржаной муки, 0,5 ч. л. молотого имбиря и 0,5 ч. л. корицы. Замешиваю пластичное, но не крутое тесто. Раскатываю его в пласт толщиной 0,5 см и убираю в холодильник на 30-40 минут для стабилизации. Охлажденное тесто вырезаю формочками, выкладываю на противень и выпекаю при 150-160°C до румяного оттенка примерно 15-30 минут в зависимости от размера пряников.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовиться, а аромат покорит даже чайных гурманов.

Проверено редакцией
Читайте также
В Европе мандариновые корки на вес золота, а мы выкидываем: вот как они помогают в хозяйстве
Общество
В Европе мандариновые корки на вес золота, а мы выкидываем: вот как они помогают в хозяйстве
Пачка творога и пару яблок: готовим яблочные оладушки на творожном тесте. Завтрак из простых продуктов — вкуснятина со сметаной и вареньем
Общество
Пачка творога и пару яблок: готовим яблочные оладушки на творожном тесте. Завтрак из простых продуктов — вкуснятина со сметаной и вареньем
Посадите этот цветок, и вы забудете о вымерзании и укрытиях на зиму: пышно цветет
Общество
Посадите этот цветок, и вы забудете о вымерзании и укрытиях на зиму: пышно цветет
Секрет идеальной шубы, о котором забывают даже опытные хозяйки: простые правила помогут раскрыть вкус классического новогоднего салата
Общество
Секрет идеальной шубы, о котором забывают даже опытные хозяйки: простые правила помогут раскрыть вкус классического новогоднего салата
Простая и вкусная закуска из крабовых палочек. Новогодние хлопушки — нужны яйца и плавленый сыр
Общество
Простая и вкусная закуска из крабовых палочек. Новогодние хлопушки — нужны яйца и плавленый сыр
еда
рецепты
выпечка
имбирные пряники
Новый год
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ИЗМИРАН рассказали, окажет ли протуберанец воздействие на Землю
«Петербург — идеальное место»: ММФ БРИКС предложили «приземлить» в России
«Настоятельно призываем»: Венгрия попросила Европу не саботировать план США
Мужчина обнаружил утраченную гравюру Рембрандта в необычном месте
Названы страны, в сотрудничестве с которыми заинтересован Казахстан
Хабиб сделал Дурову неожиданное предложение
В Росрыболовстве предупредили о поддельной китайской икре
Бизнесмен сядет в тюрьму за мошенничество на 62 млн рублей
Пассажирка умерла после падения в трамвае
В Госдуме призвали маркировать один вид шоколадных конфет
Топ-5 тенденций в домашнем текстиле сезона
Российская армия может обзавестись плавучими «Искандерами»
В России построят город будущего с зеленой энергетикой
Поймали случайно? Как взяли «богородского маньяка», сколько жертв
Врач рассказал, какая поза во время сна может приводить к морщинам на лице
У самолета с Ургантом и Гудковым возникли проблемы в воздухе
«Как собираемость?»: Путин вмешался в ситуацию с налогами в России
Шаляпин рассказал об отношениях со своей матерью
В Госдуме заговорили о Нюрнбергском процессе после новых угроз Британии
Стало известно, на сколько вырос бюджет России благодаря налогам
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.