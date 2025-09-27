Домашние пряники как в детстве: готовим на кефире по рецепту бабушки

Домашние пряники как в детстве: готовим на кефире по рецепту бабушки. Эти пряники с нежной текстурой и теплым пряным ароматом вернут вас в бабушкину кухню. Идеально мягкие, в меру сладкие и такие уютные — идеальное дополнение к вечернему чаю.

Ингредиенты

Кефир — 300 мл

Сметана — 200 г

Мука пшеничная — 900 г

Сахар — 350 г

Яйца — 2 шт.

Масло растительное — 5 ст. л.

Разрыхлитель — 2 ч. л.

Соль — 1/2 ч. л.

Ванилин — 1 г

Корица молотая — 1 ч. л. (по желанию)

Имбирь молотый — 1/2 ч. л. (по желанию)

Приготовление

Яйца взбейте с сахаром до пышности, добавьте кефир, сметану, масло и соль. Муку просейте с разрыхлителем и специями, постепенно соедините с жидкой смесью. Замесите мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Раскатайте пласт толщиной 1,5–2 см, вырежьте фигурки формочками. Выложите на противень с пергаментом. Выпекайте при 180 °C 20–25 минут до легкого румянца. При желании готовые пряники можно покрыть глазурью.

Совет: для традиционного вкуса добавьте в тесто смесь молотых специй (гвоздика, кардамон, мускатный орех).

