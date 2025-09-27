Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 19:00

Домашние пряники как в детстве: готовим на кефире по рецепту бабушки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Домашние пряники как в детстве: готовим на кефире по рецепту бабушки. Эти пряники с нежной текстурой и теплым пряным ароматом вернут вас в бабушкину кухню. Идеально мягкие, в меру сладкие и такие уютные — идеальное дополнение к вечернему чаю.

Ингредиенты

  • Кефир — 300 мл
  • Сметана — 200 г
  • Мука пшеничная — 900 г
  • Сахар — 350 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Масло растительное — 5 ст. л.
  • Разрыхлитель — 2 ч. л.
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Ванилин — 1 г
  • Корица молотая — 1 ч. л. (по желанию)
  • Имбирь молотый — 1/2 ч. л. (по желанию)

Приготовление

  1. Яйца взбейте с сахаром до пышности, добавьте кефир, сметану, масло и соль. Муку просейте с разрыхлителем и специями, постепенно соедините с жидкой смесью. Замесите мягкое тесто, которое не липнет к рукам.
  2. Раскатайте пласт толщиной 1,5–2 см, вырежьте фигурки формочками. Выложите на противень с пергаментом. Выпекайте при 180 °C 20–25 минут до легкого румянца. При желании готовые пряники можно покрыть глазурью.

Совет: для традиционного вкуса добавьте в тесто смесь молотых специй (гвоздика, кардамон, мускатный орех).

Ранее мы готовили слоистое печенье на сметане с корицей. Осенний десерт для уютного чаепития.

имбирные пряники
десерты
выпечка
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
