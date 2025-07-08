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08 июля 2025 в 11:15

Пряники — лучше магазинных: готовим вкусное лакомство дома

Простой рецепт домашних пряников Простой рецепт домашних пряников Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Домашние пряники с корицей и медом прекрасно пахнут и выглядят. Их можно подавать с чаем, брать в дорогу или упаковать в баночку и подарить друзьям. Все просто, а результат — как в сказке.

В миске соедините 2 яйца, 100 г сахарного песка, 2 ст. л. меда (лучше жидкой консистенции) и 100 г сливочного масла, предварительно растопленного. Погасите ложку соды уксусом, отправьте в смесь. Посолите, добавьте 1 ч. л. корицы и осторожно всыпьте муку (понадобится где-то 400–450 г). Далее замешиваем тесто — оно должно выйти мягким, но не липнуть к рукам. Осталось раскатать пласт толщиной примерно 1 см, вырезать из него заготовки с помощью формы — кружочки или фигурки.

Выпекать советуем 12–15 минут при 180 градусах, пока не подрумянятся. По желанию пряники можно покрыть сахарной глазурью или посыпать пудрой.

  • Совет: добавьте немного молотого имбиря или кардамона — аромат получится насыщеннее.

Посмотрите рецепт торта «Птичье молоко» — получается нежнее зефира!

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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