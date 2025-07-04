Быстрый домашний торт «Птичье молоко»: нежнее зефира и проще, чем кажется

Торт «Птичье молоко» — десерт с историей, который до сих пор любят за легкость, изысканный вкус и нежную текстуру. Приготовить его дома вполне реально, и результат удивит даже искушенных сладкоежек.

Сначала нужно испечь корж: взбейте 2 яйца с 100 г сахара, добавьте 100 г муки и 1 ч. л. разрыхлителя. Выпекайте в разъемной форме при 180 °C около 15 минут. Пока остывает, займитесь суфле. Замочите 20 г желатина в 100 мл воды. Взбейте 150 г масла с 1 банкой сгущенки — масса должна стать пышной. Отдельно взбейте 3 яичных белка до плотной пены, влейте туда горячий сироп из 200 г сахара и 100 мл воды, вареный до нитки. Аккуратно введите в белки масло со сгущенкой и распущенный желатин. Перемешайте, вылейте на корж. Охладите минимум 4 часа.

Для глазури растопите 100 г шоколада с 50 г сливочного масла, залейте сверху и снова уберите в холодильник. Нарезать лучше горячим ножом — получится ровно.

Совет: добавьте немного ванили или цедру лимона в крем — аромат будет ещё ярче.

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