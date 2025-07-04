Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 15:25

Быстрый домашний торт «Птичье молоко»: нежнее зефира и проще, чем кажется

Торт «Птичье молоко»: как быстро и просто приготовить дома Торт «Птичье молоко»: как быстро и просто приготовить дома Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Торт «Птичье молоко» — десерт с историей, который до сих пор любят за легкость, изысканный вкус и нежную текстуру. Приготовить его дома вполне реально, и результат удивит даже искушенных сладкоежек.

Сначала нужно испечь корж: взбейте 2 яйца с 100 г сахара, добавьте 100 г муки и 1 ч. л. разрыхлителя. Выпекайте в разъемной форме при 180 °C около 15 минут. Пока остывает, займитесь суфле. Замочите 20 г желатина в 100 мл воды. Взбейте 150 г масла с 1 банкой сгущенки — масса должна стать пышной. Отдельно взбейте 3 яичных белка до плотной пены, влейте туда горячий сироп из 200 г сахара и 100 мл воды, вареный до нитки. Аккуратно введите в белки масло со сгущенкой и распущенный желатин. Перемешайте, вылейте на корж. Охладите минимум 4 часа.

Для глазури растопите 100 г шоколада с 50 г сливочного масла, залейте сверху и снова уберите в холодильник. Нарезать лучше горячим ножом — получится ровно.

  • Совет: добавьте немного ванили или цедру лимона в крем — аромат будет ещё ярче.

Посмотрите, как заготовить на зиму землянику у нас на сайте.

торты
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
выпечка
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военные впервые применили в Кривом Роге ракету «Гром-1»
Родившийся в СССР нобелевский лауреат остался без европейского паспорта
Руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов отметит юбилей
Зафиксированы попытки ВСУ атаковать ДНР ракетами Storm Shadow
Кузнецова рассказала об условиях и мерах поддержки для семей с детьми
Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах
Кадыров лаконично ответил тем, кто желает ему смерти
Глава Федерации бокса рассказал, что ждет давшую вейп обезьяне спортсменку
Популярную российскую группу заподозрили в пропаганде ЛГБТ
Назван фактор, из-за которого ХАМАС и Израиль могут не достичь перемирия
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
В Госдуме объяснили, почему в России отмечают День святого Валентина
Вяльбе заговорила о серьезных проблемах Большунова со здоровьем
Законопроект премьера Британии о сокращении выплат сыграл с ним злую шутку
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 4 июля, фото и видео
Сбои в работе МТС сегодня, 4 июля: проблемы со связью, когда починят
Премьера спектакля «Терраса» состоится в LA'Театре в Москве
В Госдуме раскрыли, кто пытается вернуть Манижу в Россию
Стало известно, какое оружие ВСУ российский лазер будет щелкать как орешки
Вице-спикер ГД назвала «нелогичный» закон, который работает только в семье
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.