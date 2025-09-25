Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 17:00

Слоистое печенье на сметане с корицей: осенний десерт для уютного чаепития

Слоистое печенье на сметане с корицей: осенний десерт для уютного чаепития! Эта сахарная выпечка с корицей готовится всего за несколько минут, но исчезает со стола мгновенно. Идеальный вариант, когда хочется свежей домашней выпечки без долгой подготовки.

Ингредиенты

  • Сметана — 150 г
  • Масло сливочное — 100 г
  • Мука пшеничная — 250 г
  • Сахар — 30 г (для теста) + для посыпки
  • Корица молотая — 2 ч. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Масло размягчите при комнатной температуре. Муку просейте с разрыхлителем и сахаром, добавьте сметану и масло, замесите мягкое тесто. Уберите в холодильник на 20 минут. Разделите тесто на две части.
  2. Каждую раскатайте в прямоугольный пласт толщиной 3–4 мм, посыпьте смесью сахара и корицы. Плотно сверните рулетом, нарежьте на порционные кусочки толщиной 2 см. Выложите на противень с пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–17 минут до золотистого цвета. Подавайте полностью остывшими.

Ранее мы готовили шоколадный брауни за 5 минут. Когда нужна вкусняшка, а включать духовку не хочется.

