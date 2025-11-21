Международный муниципальный форум стран БРИКС
Секрет идеальной «шубы», о котором забывают даже опытные хозяйки: простые правила помогут раскрыть вкус классического новогоднего салата

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Селедка под шубой давно стала символом праздничного застолья, но даже такая привычная классика может удивить, если приготовить ее правильно. Здесь действительно важны нюансы, ведь качество овощей, рыбы и сама сборка салата напрямую влияют на вкус. Стоит проявить немного внимательности — и привычное блюдо превратится в нежный, гармоничный салат с ярким ароматом.

Овощи лучше варить отдельно, чтобы свекла не испортила цвет остальных ингредиентов. Селедку выбирают плотную и не слишком соленую, избегая филе в масле, которое часто оказывается рыхлым.

Лук добавляют умеренно, предварительно смягчив его вкус, чтобы он не перебивал нежные слои. Готовый салат обязательно должен настояться, ведь только после пропитки майонезом ингредиенты соединяются в единый вкус. Благодаря этим простым советам селедка под шубой получится идеальной.

Марина Макарова
М. Макарова
