Едим тазик салата и не поправляемся: легкая вкуснятина на каждый день и Новый год

Представляем вашему вниманию салат, который не опасен для фигуры. Едим тазик салата и не поправляемся! Эта легкая вкуснятина идеальна на каждый день и Новый год.

Для его приготовления вам понадобится: 300 г отварного или запеченного филе курицы, 1 большой красный болгарский перец, половинка небольшого красного лука, 1 банка консервированной кукурузы, 1 небольшой кочан салата Айсберг. Для легкого соуса смешайте 200 мл натурального греческого йогурта, сок половины лимона, соль и черный перец по вкусу. Курицу нарежьте кубиком, перец соломкой, лук полукольцами, а капусту Айсберг крупно нарежьте для хруста. Слейте жидкость с кукурузы. Соедините все ингредиенты в большой миске и заправьте приготовленным соусом.

Вкус этого салата — это фейерверк свежести: нежное мясо, сладкий перец и кукуруза, пикантный лук и невероятный хруст капусты, все это объединено легким, кисловатым и освежающим йогуртовым соусом. Наслаждение без границ и калорий!

