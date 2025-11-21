Роскошнее Оливье и Мимозы — «Малахитовая шкатулка». Салат-сокровищница на новогодний стол: очень вкусный и простой

Знаете, какой салат может стать настоящим драгоценным украшением вашего стола? «Малахитовая шкатулка» — удивительный салат, который сочетает в себе нежность куриного филе, свежесть киви и пикантность корейской моркови. Его изумрудные слои, напоминающие переливы малахита, завораживают еще до первой пробы. Этот салат — не просто еда, а настоящее произведение искусства, которое удивляет и вкусом, и внешним видом. И хотя он выглядит очень празднично, готовится на удивление просто!

Для салата вам понадобится: 400 г отварного куриного филе, 2 киви, 80 г корейской моркови, 1 зеленое яблоко, 3 яйца, 100 г сыра, 1 зубчик чеснока, майонез. Для украшения: 3 киви, грецкие орехи, гранатовые зерна. Куриное филе нарежьте мелкими кубиками. Киви и яблоко очистите и натрите на крупной терке. Яйца и сыр натрите на мелкой терке. Смешайте майонез с чесноком. Выкладывайте слои в прозрачную салатницу: курица, майонез, корейская морковь, яблоко, яйца, сыр с чесноком и майонезом. Верхний слой — тертые киви. Украсьте дольками киви, орехами и гранатом. Дайте салату пропитаться в холодильнике 2-3 часа — и ваша «Малахитовая шкатулка» готова радовать глаз и вкус!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.