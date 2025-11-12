Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 13:28

Салат «Тиффани»: бесподобно впишется и на обеденный, и на праздничный стол

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Тиффани» — это изысканное слоеное блюдо, где нежная курица сочетается со сладостью винограда и пикантностью грецких орехов. Он бесподобно впишется и на обеденный, и на праздничный стол.

Вам понадобится: 400 г отварного куриного филе, 150 г грецких орехов, 4 вареных яйца, 200 г твердого сыра, 300 г зеленого винограда, майонез для пропитки. Курицу нарежьте мелким кубиком, яйца и сыр натрите на терке, орехи измельчите. Выкладывайте слои в прозрачную салатницу или тарелку: курица с майонезной сеткой, измельченные орехи, яичный слой с майонезом, сырный слой. Виноград разрежьте пополам, удалите косточки, если необходимо, и плотно выложите поверх салата, полностью закрывая верхний слой как изумрудное покрывало. Дайте блюду пропитаться 2–3 часа в холодильнике.

Вкус салата поражает гармонией: нежная курица и сыр создают сливочную основу, яйца добавляют нежность, орехи дают пикантную хрустящую текстуру, а виноград сверху освежает всю композицию, заменяя традиционный майонезный слой. Сладковатые ягоды идеально балансируют насыщенный вкус нижних слоев, создавая утонченное сочетание.

Ранее стало известно, как приготовить салат с обжаренным фаршем: так сытно, что семья наедается до отвала.

