Готовлю только на сковороде — классические сырники как в детстве

Готовлю только на сковороде — классические сырники как в детстве

Готовлю только на сковороде — классические сырники как в детстве

Сырники на сковороде — это уютное утро и вкус, который невозможно забыть. Простые ингредиенты превращаются в идеальный завтрак, если соблюсти правильные пропорции.

Для теста понадобится 400 г творога средней жирности, 1 яйцо, 2–3 ст. л. сахара, 3 ст. л. муки, щепотка соли и немного ванильного сахара для аромата. Творог протирают через сито или разминают вилкой, чтобы не было комков. Добавляют яйцо, сахар, соль и ваниль — все тщательно перемешивают. Затем постепенно подсыпают муку, добиваясь мягкого, но не липкого теста.

Из полученной массы формируют небольшие шарики, слегка приплющивают их в лепешки и обваливают в муке. Разогревают сковороду с растительным маслом и обжаривают сырники на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до появления румяной корочки. После обжарки можно накрыть крышкой и прогреть еще пару минут, чтобы внутри стали нежными и пропаренными.

Подаются домашние сырники со сметаной, сгущенным молоком, ягодным соусом или медом. Простое, но идеально сбалансированное блюдо, которое всегда получается.

Ранее мы поделились рецептом сырников как в детском саду.