23 октября 2025 в 07:46

Если смешать яйца с зеленым луком и горсткой муки — получится гора ленивых пирожков: чудо-рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если смешать яйца с зеленым луком и горсткой муки — получится целая гора ленивых пирожков, которые жарятся как обычные оладьи без возни с раскатыванием теста и лепкой.

Вам понадобится: 3-4 отварных яйца, большой пучок зеленого лука (примерно 100 г), 250 мл кефира, 2,5 стакана муки, 1 ч. л. соды, соль и перец по вкусу. Яйца натрите на крупной терке, зеленый лук мелко нарежьте. Смешайте все ингредиенты до консистенции густой сметаны — тесто должно медленно сползать с ложки. Столовой ложкой выкладывайте массу на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом и жарьте под крышкой на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Вкус получается нежным и свежим: пышное тесто с легкой кислинкой от кефира гармонично сочетается с сочным зеленым луком и ароматными яйцами, создавая идеальный баланс текстур. Эти пирожки особенно хороши со сметаной, а этот чудо-рецепт на скорую руку отнимет минимум времени и усилий — просто смешали и пожарили.

Ранее стало известно, как приготовить конвертики от перееданий за 10 минут: готовим вкуснятину из лаваша с творогом и вареньем.

Дарья Иванова
Д. Иванова
