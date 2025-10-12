Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 21:46

Конвертики от перееданий за 10 минут: готовим вкуснятину с творогом и вареньем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти конвертики спасут от перееданий, когда на вас неожиданно напал жор. Они готовятся за 10 минут и станут идеальным десертом для тех, кто следит за фигурой. В этой вкуснятине с творогом и вареньем 150 ккал на 100 граммов.

Рецепт: для начинки смешайте 200 граммов нежирного творога (5%) с ванильным сахаром по вкусу, можно добавить ложку сметаны для нежности. Разрежьте лист лаваша на квадраты, в центр каждого положите творожную начинку и чайную ложку вашего любимого варенья без сахара. Заверните края лаваша конвертиком, смажьте сверху взбитым яйцом или молоком для румяной корочки и запекайте в духовке при 180 градусах около 10 минут до золотистого цвета.

Вкус получается сбалансированным: нейтральный лаваш и легкая кислинка творога идеально дополняются сладкими ягодными нотами варенья, создавая ощущение настоящего праздника без вреда для фигуры.

Ранее стало известно, как приготовить насыпной пирог с творогом: вкуснятина без замеса теста и липких рук.

Дарья Иванова
Д. Иванова
Конвертики от перееданий за 10 минут: готовим вкуснятину с творогом и вареньем Эти конвертики спасут от перееданий, когда на вас неожиданно напал жор. Они готовятся за 10 минут и станут идеальным десертом для тех, кто следит за фигурой. В этой вкуснятине с творогом и вареньем 150 ккал на 100 грамм.
200 г нежирного творога (5%)
лаваш
варенье без сахара
ванильный сахар
1 яйцо для смазывания
>
Для начинки смешайте 200 граммов нежирного творога (5%) с ванильным сахаром по вкусу, можно добавить ложку сметаны для нежности.
Разрежьте лист лаваша на квадраты, в центр каждого положите творожную начинку и чайную ложку вашего любимого варенья без сахара.
Заверните края лаваша конвертиком, смажьте сверху взбитым яйцом или молоком для румяной корочки и запекайте в духовке при 180 градусах около 10 минут до золотистого цвета.
