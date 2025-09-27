Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 20:31

Насыпной пирог с творогом: вкуснятина без замеса теста и липких рук

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Насыпной пирог с творожной начинкой — это гениальный рецепт для тех, кто хочет порадовать близких вкусной выпечкой без лишних хлопот. Эта вкуснятина готовится без замеса теста и липких рук.

Вкус этого пирога — это сочетание рассыпчатой песочной крошки с нежной творожной начинкой, которая тает во рту и напоминает чизкейк.

Рецепт: смешайте 200 г размягченного сливочного масла, 150 г сахара и 300 г муки до состояния крошки. Разделите полученную массу на две части. Одну часть равномерно распределите по дну формы, сверху выложите начинку из 400 г творога, 2 яиц, 100 г сахара и ванилина и засыпьте оставшейся крошкой. Выпекайте 40 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Пирог хорош как теплым, так и холодным — он станет идеальным десертом к чаю и спасением для внезапных гостей!

Ранее стало известно, как приготовить насыпной пирог с яблоками и корицей: в этом рецепте самое трудное — это нарезать фрукты.

Читайте также
Норвежский крестьянский пирог с капустой и рыбой! Хит на ужин — просто, вкусно и необычно
Общество
Норвежский крестьянский пирог с капустой и рыбой! Хит на ужин — просто, вкусно и необычно
Готовлю пирог, который не надо месить. Залила и забыла! Нежная вкуснятина с капустой
Общество
Готовлю пирог, который не надо месить. Залила и забыла! Нежная вкуснятина с капустой
Творожное тесто нежнее нежного, как слоеное. Готовлю сразу две порции — ароматные рогалики с начинкой
Общество
Творожное тесто нежнее нежного, как слоеное. Готовлю сразу две порции — ароматные рогалики с начинкой
Мраморная запеканка из тыквы и творога: осенняя сказка для уютного чаепития
Общество
Мраморная запеканка из тыквы и творога: осенняя сказка для уютного чаепития
Не успеваю покупать яблоки, с этим рецептом улетают вмиг: фруктовые пончики в духовке
Общество
Не успеваю покупать яблоки, с этим рецептом улетают вмиг: фруктовые пончики в духовке
пироги
творог
рецепты
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ устроили настоящий кошмар для жителей Купянска из-за огромных потерь
«Катастрофа»: в РФ раскрыли последствия победы партии Санду для Молдавии
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.