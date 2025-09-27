Насыпной пирог с творогом: вкуснятина без замеса теста и липких рук

Насыпной пирог с творожной начинкой — это гениальный рецепт для тех, кто хочет порадовать близких вкусной выпечкой без лишних хлопот. Эта вкуснятина готовится без замеса теста и липких рук.

Вкус этого пирога — это сочетание рассыпчатой песочной крошки с нежной творожной начинкой, которая тает во рту и напоминает чизкейк.

Рецепт: смешайте 200 г размягченного сливочного масла, 150 г сахара и 300 г муки до состояния крошки. Разделите полученную массу на две части. Одну часть равномерно распределите по дну формы, сверху выложите начинку из 400 г творога, 2 яиц, 100 г сахара и ванилина и засыпьте оставшейся крошкой. Выпекайте 40 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Пирог хорош как теплым, так и холодным — он станет идеальным десертом к чаю и спасением для внезапных гостей!

