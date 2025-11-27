День матери
27 ноября 2025

Яблочный пирог в один слой: нежная выпечка, которая всегда получается

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот пирог — настоящее спасение, когда хочется домашней выпечки без долгой подготовки. Сочетание хрустящей манной корочки и сочных яблок создает идеальную текстуру. Десерт получается не слишком сладким, с естественным фруктовым вкусом, который понравится и детям, и взрослым.

Готовлю я так: в миске смешиваю 250 граммов муки, столько же манки, 180–200 граммов сахара и 10 граммов разрыхлителя. Форму для выпечки смазываю маслом и высыпаю треть сухой смеси. Сверху выкладываю слой из семи нарезанных тонкими дольками яблок. Повторяю слои, завершая сухой смесью. Для заливки слегка подогреваю 300 миллилитров молока с 50 граммами сливочного масла до его растворения. Аккуратно равномерно поливаю пирог молочной смесью. Отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 35–40 минут до золотистой корочки. Даю пирогу немного остыть в форме — тогда он легко нарезается на порции.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

Дмитрий Демичев
