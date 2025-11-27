День матери
Пачка творога и горстка муки — пеку ретэш с творогом: нежный венгерский рулетик с тонким тестом и тающей серединкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Когда хочется настоящей европейской выпечки с душой и историей, венгерский ретэш с творогом становится идеальным выбором. Этот традиционный штрудель из невероятно тонкого вытяжного теста с нежной творожной начинкой покоряет с первого кусочка. Секрет его волшебства — в особом тесте, которое раскатывают до такой тонкости, что через него можно читать газету. Готовится он хоть и не быстро, но результат того стоит — хрустящие слоистые рулетики с сочной начинкой просто тают во рту. Эта выпечка идеально подойдет для воскресного завтрака или душевных посиделок с чаем, создавая ту самую атмосферу уюта и гармонии.

Для теста вам понадобится: 300 г муки, 1 яйцо, 100 мл теплой воды, 2 ст. л. растительного масла и щепотка соли. Замесите эластичное тесто и оставьте его отдыхать под миской на 1 час. Для начинки смешайте 400 г творога, 2 яйца, 100 г сахара, цедру лимона и горсть изюма. Разделите тесто на 2 части. На столе, застеленном скатертью, аккуратно растягивайте каждую часть руками в очень тонкий прямоугольник. Смажьте растопленным маслом и равномерно распределите начинку. С помощью скатерти сверните плотные рулеты. Выпекайте при 190 °C 25–30 минут до золотистого цвета. Готовый ретэш посыпьте сахарной пудрой и подавайте к чаю или кофе.

Ранее сообщалось, как приготовить яблочные присканцы — украинские лепешки для завтрака или перекуса.

Проверено редакцией
