До свидания, глазунья! Жарю яйца пашот-мини в облаке пармезана. Простой продукт превращается в изысканный деликатес

Надоела обычная яичница? Тогда этот рецепт станет для вас настоящим открытием! Яйца пашот-мини в облаке пармезана — это тот самый случай, когда простой продукт превращается в изысканный деликатес. Нежные яйца с кремовым желтком, заключенные в хрустящую сырную оболочку, — это беспроигрышный вариант для красивого завтрака или легкого ужина. Блюдо выглядит настолько эффектно, что кажется сложным в исполнении, но на самом деле его секрет прост. Всего за 10 минут вы получите вкус, достойный лучших ресторанов, и море комплиментов от домочадцев.

Для приготовления вам понадобится: 4 яйца, 100 г тертого пармезана, соль, перец и немного сливочного масла для смазывания форм. Разогрейте духовку до 200 °C. Смажьте силиконовые формы для кексов или небольшие огнеупорные мисочки сливочным маслом. На дно каждой формы насыпьте слой пармезана толщиной около 1 см. Аккуратно разбейте по одному яйцу в каждую форму поверх сыра. Посолите, поперчите по вкусу. Выпекайте 8–10 минут, пока не схватится белок, желток должен остаться жидким. Сыр за это время расплавится и образует вокруг яйца хрустящую корочку. Дайте немного остыть в формах, затем аккуратно извлеките ложкой. Подавайте сразу же на поджаренном хлебе с зеленью.

