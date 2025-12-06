Молодая россиянка жестоко избила годовалого малыша

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 23-летней жительницы Воронежа, обвиняемой в жестоком избиении годовалого ребенка, сообщает пресс-служба регионального ведомства. По данным следствия, инцидент произошел в сентябре 2025 года, когда женщина, находясь дома, нанесла малолетнему тяжкие повреждения, опасные для жизни.

По версии следствия, в сентябре 2025 года женщина, находясь дома, подвергла избиению годовалого сына, причинив тяжкий вред здоровью. Обвиняемая признала вину, в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Воронежа. Прокуратура также предъявила в суд исковое заявление о лишении матери родительских прав.

Ранее в Бурятии суд приговорил к 13 годам колонии общего режима женщину, которая расправилась с собственным ребенком. Мать избила младенца, а затем вколола ему смертельную дозу препарата.

До этого отец трехлетней девочки из Кропоткина признался в ее убийстве. Ребенка искали трое суток. Чтобы скрыть преступление, он солгал матери о похищении и вместе с ней обратился в полицию.