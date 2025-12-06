ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 15:50

Молодая россиянка жестоко избила годовалого малыша

В Воронеже 23-летнюю мать обвинили в жестоком избиении годовалого сына

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 23-летней жительницы Воронежа, обвиняемой в жестоком избиении годовалого ребенка, сообщает пресс-служба регионального ведомства. По данным следствия, инцидент произошел в сентябре 2025 года, когда женщина, находясь дома, нанесла малолетнему тяжкие повреждения, опасные для жизни.

По версии следствия, в сентябре 2025 года женщина, находясь дома, подвергла избиению годовалого сына, причинив тяжкий вред здоровью. Обвиняемая признала вину, в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Воронежа. Прокуратура также предъявила в суд исковое заявление о лишении матери родительских прав.

Ранее в Бурятии суд приговорил к 13 годам колонии общего режима женщину, которая расправилась с собственным ребенком. Мать избила младенца, а затем вколола ему смертельную дозу препарата.

До этого отец трехлетней девочки из Кропоткина признался в ее убийстве. Ребенка искали трое суток. Чтобы скрыть преступление, он солгал матери о похищении и вместе с ней обратился в полицию.

Воронеж
избиения
младенцы
матери
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Потрясающие: в Херсонской области оценили итоги ТИЭФ-2025
Дуров обвинил Евросоюз в попытке ввести тотальную цензуру в интернете
В Британии увидели риски изъятия замороженных активов России
Петербургская полиция пошла на отчаянный шаг из-за подростков с пистолетами
Домовые чаты, вход на «Госуслуги», Путин: нововведения MAX, что изменится
Зеленский придумал новую причину для увеличения западной помощи
В Госдуме оценили реакцию Зеленского на встречу Путина и Уиткоффа
«Золотое время для Единой лиги ВТБ»: Корстин об изоляции и уходе спонсоров
Молодая россиянка жестоко избила годовалого малыша
Мошенники выманили у школьницы 82 тыс. рублей за доступ к Roblox
Ветеринары подарили шанс на счастливую жизнь принесенному на усыпление псу
Дрозденко предупредил об опасности после атаки БПЛА на Ленобласть
«Жить становится интереснее»: бойцы СВО обретают профессию и новые смыслы
Суд арестовал организатора налоговой схемы на 13,5 млн рублей
«Знания и любовь к Отечеству»: в ХТУ назвали ценности высшего образования
«Куда смотрит Брижит?»: украинская журналистка о резиденции Макрона
Боец MMA устроил спарринг с памятником и попал под уголовку: что за скандал
Американист предрек последствия кризиса переговоров между США и Украиной
«Не доверять никому»: глава МИД Турции о нюансах переговоров по Украине
Банда подростков рассекала по Петербургу с ножами, дубинками и ракетницами
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.