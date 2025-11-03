Обалденный ужин из картошки и фарша! Запеканка «Королевская корона» — восхитит и вкусом, и видом

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 20:00

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Надоели обычные мясные запеканки под картофельным пюре? Тогда этот рецепт — для вас! Я предлагаю не просто выложить фарш и пюре слоями, а создать настоящую «королевскую корону» из картофеля с начинкой из ароматного мясного фарша с беконом и зеленью. Это блюдо не только потрясающе вкусное, но и невероятно эффектное — идеально для праздничного стола или когда хочется порадовать близких чем-то особенным. А готовится оно, поверьте, совсем несложно!

Вам понадобится: 6–8 картофелин, 800 г мясного фарша, 1 луковица, 1 яйцо, пучок зеленого лука, пучок укропа, 200 г сметаны, 100 г твердого сыра, 100 г бекона, 1 ст. л. сливочного масла, специи. Картофель отварите в мундире, очистите и натрите на терке. Добавьте яйцо, половину сметаны, специи. Фарш обжарьте с измельченным луком, добавьте мелко нарезанный бекон и зелень. В смазанную маслом форму выложите картофельную массу, формируя бортики и углубление в центре. В углубление выложите мясную начинку. Сверху посыпьте тертым сыром. Запекайте 25–30 минут при 180 °C до золотистой корочки. Подавайте горячей, украсив зеленью.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

рецепты
ужины
запеканки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
